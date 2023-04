Festejarán libres de cáncer

Tijuna BC.- Por primera vez Valeria y Jimena celebrarán el Día del Niño y Niña después de varios años de batalla contra la leucemia hipoplásica.

Ambas desean que este domingo a donde quiera que vayan sean recibidas con globos, dulces, música y una pista de baile para celebrar que gozan de salud, aunque seguirán con su etapa de vigilancia para detectar alguna anomalía a tiempo.

Son niñas que, aunque van conociendo el mundo, han demostrado a los adultos que “el no se puede” no existe.

“Me gusta cantar, bailar, estar con mis amigos, ir a la escuela aunque tenga harta tarea”, expresó Valeria, quien cursa el segundo grado de preescolar.

Vencen enfermedad

El 22 de marzo celebró que venció la leucemia hipoplásica aguda y ese día también celebró su cumpleaños número cinco.

Para este festejo triple, contando el Día del Niña y Niño, la señora Lizeth García López, madre de Valeria,

Me gustaría ser maestra de kínder, me gusta mucho y siempre lo he soñado” considera que su hija es una guerrera porque soportó el tratamiento médico siempre sonriendo y dando más ánimos a otros pacientes oncológicos y a ella misma.

“Me siento muy feliz, aunque con miedo, nunca se va, se queda ahí, pero ya estamos muchísimo más tranquilas”, dijo.

La señora García López agregó que en fechas como la de este domingo envía bendiciones y agradecimientos

al personal médico que le dio fortaleza a ella también, así como a los activistas de la Fundación Asociación Pro Niño Leucémico (APNL), cuyo director es Samuel Mosqueda.

Los proyectos de Jimena

Por su parte, Jimena, de seis años, iniciará la fiesta en su casa primero con un desayuno y concierto para después ir con su familia al parque y al cine.

A su corta edad adelantó que en un futuro se convertirá en maestra para ayudar a niñas y niños en sus estudios y a cuidar su salud.

“Me gustaría ser maestra de kínder, me gusta mucho y siempre lo he soñado”, comentó.

La señora Guadalupe Navarro, madre de la menor, la describió como una luz e imán para unir a la familia en los buenos y malos tiempos.

“Es una niña muy alegre, muy ocurrente, en sí no es tan traviesa, tiene mucha energía. Es muy inteligente y es la alegría de nuestra casa. Jimena es nuestra luz y nos hace reír bastante y la disfrutamos mucho”, resaltó.

Jimena Estudiante

Graciela deja la niñez

Este año será el último Día del Niño que Graciela festeje, pues está por cumplir 16 años, por lo que este domingo sus hermanos y padres echarán la casa por la ventana para recordar esta fiesta infantil.

Desea agradecer a sus papás y personal médico la paciencia que le han demostrado después que se le detectó un lipoma en el tallo cerebral.

“Muchas gracias a mis papás, porque me tuvieron mucha paciencia, había momentos en los que me sentía muy mal, estuve muy estresada y la verdad ellos me tuvieron mucha paciencia, me consintieron mucho”, dijo Graciela, quien estudia el segundo semestre de preparatoria.