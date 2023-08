Fernanda, tiktoker tijuanense vive 'dulce' éxito

Tijuana, BC.- ¿Te imaginas ser la emprendedora más famosa de una ciudad? Esto le sucedió a Fernanda Sánchez, una joven madre de 24 años.

Conocida como Fernanda.S99 en las redes sociales, se ha convertido en la emprendedora más destacada de Tijuana.

Fernanda vende postres de Costco y fresas con crema con una receta secreta. Pero, ¿qué la distingue de otros emprendedores? Su popularidad se disparó en la red social TikTok, gracias a sus videos cortos donde explica su negocio.

La visita de todo México

Gracias a su creciente fama, personas de diferentes partes de México viajan hasta su local solo para probar sus productos.

Comencé a vender postres de Costco hace año y medio, desde enero del año pasado. Mi mamá ya estaba emprendiendo durante la pandemia y siempre me animaba a unirme y vender también, pero yo no le hacía caso. Sin embargo, dos días antes del Día de Reyes, finalmente acepté. Empecé vendiendo afuera de mi casa, pero no tuve éxito. Al día siguiente, mi esposo me animó a vender en esta calle, ¡y se vendió todo!", recordó.

Fernanda, quien está casada, recibió el apoyo de su esposo para emprender esta aventura. Aunque anteriormente no trabajaba, decidió dar un nuevo rumbo a su vida en lugar de quedarse en casa.

"Algunas personas me preguntan por qué trabajo si ya tengo un esposo. Pero todos tenemos necesidades. Yo tengo la necesidad de superarme, de progresar. Me gustaría tener mi propio local establecido en el futuro, con sucursales de mis productos. Agradezco el apoyo, y lo hago por la necesidad de avanzar", explicó Fernanda.

El inicio en invierno

Comenzó vendiendo postres en invierno, pero con la llegada del calor, tuvo que idear una manera de seguir generando ingresos. Por eso, agregó fresas con crema a su menú. A pesar de su popularidad, Fernanda ha enfrentado críticas en las redes sociales.

"Tenía que idear algo para seguir generando ingresos. Era temporada de calor y los postres no se vendían mucho, así que decidí añadir las fresas con crema. Investigué muchas recetas y las fui adaptando hasta que quedaron como a mí me gustan. Y como comparto todo en mi TikTok, a la gente le gusta", explicó.

"Una de las cosas más difíciles ha sido lidiar con las críticas y los comentarios negativos de las personas. A veces, me duele y me hace llorar, pero sigo adelante. La gente nunca está satisfecha, sin importar lo que haga. Me critican por las filas, pero también tengo muchas personas que me apoyan, y eso es lo que importa y por lo que estoy muy agradecida".

Largas filas desde horas antes

Normalmente, Fernanda comienza a vender a las 18:00 horas, pero hay personas que llegan desde las 16:00 esperando en la fila.

"Viajamos desde Sonora para probar las fresas porque la seguimos en las redes. Estamos visitando a nuestras hijas y aprovechamos para buscarla. Ella nos motiva con su esfuerzo y determinación", compartieron algunos clientes.

"Estamos aquí desde las 4 de la tarde esperando. Veía sus videos pero no sabía dónde se ubicaba. Soy de Jalisco y vine de paseo con mi novio, así que decidí venir a probar lo que vende. Me gustan mucho sus videos y llegué temprano debido a las largas filas", expresó otra cliente.

"Mi hermano y yo vendemos productos de Natura. Sigo a Fernanda en las redes desde hace un tiempo, y tenía ganas de probar sus fresas. Espero poder probarlas hoy, llegué aquí a las 5 de la tarde", compartió otro cliente.

"Fernanda ha sido una influencia en nuestras redes sociales durante un tiempo, pero aún no he tenido la oportunidad de probar sus productos debido a las largas filas. Hoy llegué temprano para poder probarlos. Soy de Tijuana", agregó otro cliente.

La ubicación

Fernanda se ubica fuera del Oxxo Carlos, en la calle Laurel 1, rumbo al fraccionamiento El Refugio en Tijuana. Aunque no tiene días fijos de venta, actualiza esta información en sus redes sociales.

"Casi todos los días ofrezco diferentes toppings, trato de variar. Sin embargo, los que siempre están disponibles son nueces y granola, que son los más solicitados. También tengo opciones como Mamut, Oreo y conos de capuchino. Adaptamos el menú a las preferencias de los clientes", concluyó Fernanda.

