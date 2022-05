Fedabo exige un alto en la impunidad en torno al asesinato de mujeres en BC

Tijuana, BC.- El pasado domingo en Mexicali un grupo de mujeres pasó lista de mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas frente al Edificio de la Fiscalía del Estado en Mexicali, exigiendo a la autoridad resultados inmediatos, ya que los homicidas no han sido capturados ni hay avances en las investigaciones, uniéndose a este reclamo el Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali Pro Excelencia Jurídica A.C. mediante su Presidente y Vicepresidenta.

“Se trata de un grupo de mujeres valientes que se atreve a reclamar a la autoridad obligada por la ley a la investigación y aun cuando todo indica que ellas no participaron en los daños del edificio a la Fiscalía, sino un grupo de desconocidos vestidos de negro, nunca será comparable los daños materiales con las vidas perdidas por la impunidad” señaló Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo).

Salas Bravo se pronunció en contra de la impunidad que envuelve estos lamentables hechos y también a esta exigencia solidarizándonos con las familias de las víctimas y alzando la voz nuevamente ante la falta de resultados de las autoridades investigadoras de tales homicidios.

BC, segundo lugar en asesinatos de mujeres en México

Baja California ocupa el segundo lugar de asesinatos de mujeres en México y aun cuando diversas leyes se han reformado para la protección de la mujer e incluso se han emitido las alertas de género en el Estado, los resultados han sido nulos, que de hecho, independientemente del marco jurídico especializado, el homicidio calificado como estos asesinatos, siempre ha estado presente en nuestra leyes, por lo que no hay justificación para que la autoridad deje de investigarlos, pero es la impunidad la que permite que se siga sangrando a la sociedad y que los homicidios de mujeres vayan en aumento.

“Así mismo reiteramos la necesidad de encausar socialmente a una nueva forma de relacionarnos hombres y mujeres, ya que el seguir culpando a la mujer o a la familia de las víctimas no ayuda sino que justifica e incluso legitima socialmente la conducta del asesino, trasladando la responsabilidad a la víctima y a su familia, cuando el asesino es el único culpable y la autoridad investigadora la responsable de su detención, pero debido a que ha crecido a tal grado la impunidad, es que las víctimas y la sociedad en su conjunto no creen en la autoridad y la mayoría de los crímenes no se denuncia por miedo a represalias y por miedo a la propia autoridad”, agregó.

Por ultimo señaló que urge que la autoridad tome con la debida seriedad este asunto y además de garantizar la seguridad para toda la sociedad, en el tema de los asesinaos de las mujeres agilice las investigaciones y acabe con este aire de impunidad en nuestro Estado, además externo que la Fedabo hizo extensiva la invitación al Fiscal General, Ricardo Carpio para que acuda a la próxima sesión de la Federación a realizarse en Mexicali, para que exponga su trabajo al frente de la Dependencia, con énfasis en los homicidios de las mujeres.