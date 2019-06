Familia aboga por bombero fallecido

La Familia Santiago Acosta exigió al director de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez, que limpie la memoria de Samuel Santiago Acosta, alias “Sami”, bombero retirado que falleció de un impacto de bala el 30 de mayo.

La señora Gloria Santiago Acosta, hermana de “Sami”, dijo que él siempre fue responsable con la corporación, a pesar de una enfermedad que le afectó su cerebro.

“Mi hermano era una persona muy responsable. Era auténtico, él no echaba mentiras”, aseguró.

Santiago Acosta refirió que el director de Bomberos dejó entrever que Sami era una persona irresponsable.

Gloria exigió al funcionario que aclare ante la opinión pública y de ser posible ante Sindicatura.

Detalló que a pesar de estar incapacitado, su hermano ayudaba en las labores de limpieza en la estación de bomberos y rehabilitación de pintura de los edificios.

Mencionó que cuando “Sami” faltaba al trabajo era porque su salud peligraba e Issstecali lo respaldaba con una incapacidad.

“Él entró a bomberos el 1 de octubre del 89, estaba por cumplir 30 años de servicio, desde 2010 tuvo un documento de Issstecali porque estaba inhabilitado para trabajar; en el 2006 le dio una hidrocefalia, estuvo incapacitado, ya después regresó, pero no se presentaba a trabajar”, informó el director de Bomberos,José Luis Jiménez el 31 de mayo.

Además dijo que entre las actas administrativas que recibió, algunas fueron por inasistencias, no seguir indicaciones y otras por indisciplinas.“En 2010, antes de que entregara el documento de que estaba inhabilitado para trabajar, se le levantó un proceso administrativo porque no se presentaba a trabajar, faltaba mucho, indisciplinas, no se le pudo hacer nada por la sindicatura”, declaró hace una semana.