Falta de personal en Profepa limita revisión en industrias

Tijuana, BC.- Las visitas e inspecciones en industrias en Baja California no han sido tan constantes por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Sustancias Peligrosas en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Estatal porque no se cuenta con el personal suficiente.

Esto fue comentado por su director a nivel federal, Felipe de Jesús Olmedo Octaviano, quien aseguró que sí se hacen revisiones periódicas, pero no al ritmo suficiente por dicha problemática.

Te puede interesar: Preocupan descargas de aguas residuales en Playas de Tijuana

No es que no se lleve a cabo la vigilancia, lamentablemente ha habido mucha falta de personal, es uno de los problemas que existe en la Profepa no solo en la región, sino a nivel nacional”, recalcó.