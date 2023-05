Explosión deja 27 heridos, 4 de gravedad

Tijuana BC.- Podria tratarse de acumulación de gas o algún otro solvente, señala Bomberos de Tijuana como posible causa de la explosión ocurrida en la colonia Marrón.

Una explosión en un edificio con departamentos y locales comerciales ubicado en la colonia Marrón, en la zona Río, dejó 27 personas lesionadas, de las cuales tres se reportan en condición grave.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:40 horas de este martes en un edificio localizado en la esquina de las calles Río Suchiate y Camino Nuevo, por lo que de inmediato se generó una fuerte movilización de unidades de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, y ambulancias particulares.

Inmediatamente después de la explosión, mientras llegaba el personal de emergencia, trabajadores del lugar que atestiguaron los hechos comenzaron con las labores para remover escombros y atender a las personas que quedaron atrapadas en el edificio.

El director de Bomberos, Rafael Carrillo Venegas, indicó que fueron tres personas las que requirieron de atención médica urgente, seis con lesiones moderadas y 18 con heridas leves.

Personal de diversas corporaciones se abocó a la búsqueda de una persona atrapada en el sótano del establecimiento, la cual fue rescatada después de una hora y 25 minutos de la explosión.

Carrillo Venegas expuso que la víctima rescatada presentaba quemaduras de primer y segundo grado en el 50% de su cuerpo y lesiones en las piernas provocadas por la presión del escombro que podrían comprometer su vida.

“Estaba atrapado de la cintura hacia abajo con estructura de metal, vigas de metal”, manifestó.

El Director de Bomberos de Tijuana apuntó que existía el reporte de otra persona atrapada entre los escombros, sin embargo, hasta el cierre de edición no se había confirmado.

Con relación de la causa de la explosión, el director de Bomberos informó que hasta el momento no se ha determinado, pero indicó que tiempo atrás tuvieron un reporte similar en el mismo lugar por acumulamiento de gas LP.

No sabemos todavía (la causa), este tipo de eventos lo ocasiona acumulación de gas o acumulación de algún vapor disolvente. No hay ninguna versión de los lesionados porque no están aquí, una vez que saquemos a las personas lesionadas vendrían los peritos y personal de materiales peligrosos a hacer un monitoreo”