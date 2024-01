Existen fraccionamientos en la costa sin conexión al sistema de saneamiento

Tijuana, B.C.- Existen fraccionamientos en la costa que no están conectados al sistema de saneamiento de la ciudad, por lo que llegan las aguas crudas a las Playas de Tijuana, de acuerdo con la directora ejecutiva de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental y representante de la alianza Waterkeeper en Tijuana.

Pasando la caseta de cobro sur, las construcciones que uno puede ver en la carretera o tierra adentro, la mayoría de estas no están conectadas al sistema de saneamiento de la ciudad, compartió Margarita Díaz.

Recordó que se trata de una población importante que habita en esta zona. Por lo que por normatividad se debería tener un sistema de tratamiento y permiso de descarga para verter esas aguas al mar, señaló.

Niveles de contaminación

Lamentó que en muchos de estos fraccionamientos no cuentan con una planta de tratamiento o no están en funcionamiento lo que repercute en los altos niveles de contaminación.

‘Si todos esos fraccionamientos no están conectados, si funciona o no funciona la planta (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales conocida como Punta Bandera), esto no tendrá ningún impacto porque los fraccionamientos no están conectados a la planta”, comentó.

En el último monitoreo de las Playas de Tijuana al cierre del 2023 llevado a cabo por Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental se registraron altos niveles de contaminación por bacterias, los cuales superan los límites permitidos para que una playa pueda ser apta para uso recreativo, representando un riesgo a la salud importante, informó.

Nuestras playas no solo están impactadas por el vertimiento o el desagüe de la planta de tratamiento Punta Bandera, sino por otras plantas de tratamiento’, expuso.

En el caso de Playas de Tijuana, el fraccionamiento sí se encuentra conectado a la planta de tratamiento de Bandera por lo que la rehabilitación de la misma sí reducirá el impacto a la contaminación en las costas, dijo.