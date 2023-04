Exigen colonos del fraccionamiento Ángeles del Pacífico atención ante fraude en compra de predios y despojo

Tijuana, B.C.- Colonos del fraccionamiento Ángeles del Pacífico se manifestaron en el Palacio Municipal de Tijuana para exigir atención por parte de autoridades municipales y estatales ante un fraude en la compra de predios y el despojo por parte de Alejandro Moreno Berry.

Alrededor de 500 familias de Tijuana y Rosarito compraron su propiedad en la colonia ubicada en el Ejido Lázaro Cárdenas, que colinda con el Plan Libertador en Rosarito, mencionó Jesús Aguilar, afectado.

Los manifestantes expusieron que tienen meses pagando por sus predios, y que cuando uno de ellos fue al lugar, se percató de que había carpas, donde se encontraba Moreno Berry, acompañado de gente extranjera con machetes.

Empezó a decir el señor Berry que Elizabeth nos había hecho un fraude, él quería insistir en que le metamos la demanda a ella. La señora Elizabeth nos hizo el fraude, pero el señor Berry nos invadió los terrenos diciendo que es el amigo de los dueños, sin embargo, no hay papeles que lo demuestren, uno de los propietarios del Ejido ya está muerto, entonces no hay como comprobarlo”, dijo expresó Susana Díaz Padilla.

La inmobiliaria donde trabaja a quien señalan como responsable, Elizabeth, es conocida como “Inmobiliaria y Servicios del Pacífico”, ubicada en Rosarito y donde continúa operando, advirtió.

Despojos

Jesús Aguilar manifestó que Moreno Berry busca desalojarlos de los terrenos y rescindir el contrato para comenzar otro con un valor de más de 30 mil dólares.

“Nos quieren vender otra vez la tierra, no es justo que en mi caso yo di 200 mil pesos, y mucho han dado más, otros a lo mejor poquito menos y no tengamos respuesta, prácticamente nos despojaron y no tenemos nada, no están robando, es un fraude”, expuso.

Añadió que hicieron una demanda por el despojo de sus viviendas contra Moreno Berry, la inmobiliaria, el vendedor y los dueños.

El director de General de Gobierno, Elí Topete Robles, atendió al grupo de familias afectadas que acudieron a las instalaciones de Palacio Municipal en busca de apoyo del Gobierno.

“El hecho de que su caso sea de competencia de otras instancias, no implica que nosotros no tengamos la disposición de ayudarlos, esa es la instrucción que siempre nos ha dado la alcaldesa Montserrat Caballero, en el sentido que tenemos que aplicar tres acciones muy importantes, la primera que ya estamos efectuando, que es escucharlos; la segunda es atender, y estamos en camino de resolver dentro del ámbito de nuestra competencia para no caer en acciones ilegales, lo que nos están solicitando”, subrayó el director de Gobierno.

Indicó que el Gobierno Municipal, está en la mejor disposición de brindar el apoyo que estas familias requieren, a fin de contribuir en la resolución de su problema.

Las autoridades municipales ofrecieron brindarles el acompañamiento a quienes así lo soliciten, a realizar las debidas diligencias como parte del proceso legal que deriva de las acciones en perjuicio de los compradores.