Exigen al gobierno atender denuncias de migrantes que fueron privados de su libertad

Tijuana, B.C.- Defensores de migrantes en Baja California exigieron a las tres órdenes del gobierno de México atender las denuncias sobre las privaciones de la libertad que sufre esta comunidad en Tijuana.

La Coalición Pro Defensa Migrante expuso que este delito lo sufrieron mujeres y familias migrantes entre enero y febrero de este año, quienes fueron engañadas por personas que les hicieron creer que las ayudarían a cruzar a Estados Unidos.

Una de las víctimas fueron una mujer de 54 años y su esposo, quienes fueron privados de la libertad durante seis días en una casa de seguridad en donde había familias, bebés y niños.

Recuperar su libertad

Recobraron su libertad al pagar 20 mil dólares, dinero que tuvieron que pagar sus hijas que se encuentran en California, Estados Unidos.

Te puede interesar: Inflación en Tijuana es del 7.41%: Inegi

Otra de las víctimas es una mujer mexicana de 37 años que estuvo en cautiverio durante cinco días. También fue abordada en la Garita El Chaparral. Recuperó su libertad el 19 de enero cuando su familia pagó 8 mil dólares.

El 19 de enero fue liberada por quienes la tenían en cautiverio, el cual compartió con mujeres y niños privados de su libertad.

Instamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar un plan integral de respuesta emergente para personas migrantes con enfoque en mujeres, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, que llegan a Baja California con necesidades de protección internacional”, se lee en un comunicado de la coalición.

Al respecto, José Luis Pérez Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, comentó que es urgente que las autoridades protejan a los migrantes, especialmente a las niñas, niños, adolescentes (NNA) acompañados y no acompañados, así como a las madres y madres solteras, quienes huyen de sus comunidades por cuestión de seguridad.

Te puede interesar: Falta de oportunidades provoca que jóvenes entren al ‘narco’: Juan Pablo Escobar

Indicó que el hacerlo erradicará el problema de los traficantes de personas, quienes ponen en riesgo la vida de los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.

“El no protegerlos es darles negocio a los traficantes, no aplicar la visa humanitaria para estos casos, sobre todo de familia, mujeres, niños, menores, esta es la clientela de las mafias para el tráfico de personas, al crimen organizado, y eso va en contra de los derechos humanos de cualquier persona, no nada mas de migrantes”, sostuvo Pérez Canchola.