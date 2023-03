Exhortan a padres de familia mantener comunicación con los hijos

Tijuana, B.C.- A raíz del caso de Norma Lizbeth, la estudiante de secundaria que murió víctima del bullying, padres de familia recalcan la importancia de la comunicación con los hijos y vigilar las conductas de los menores en el hogar y en las escuelas.

“Es importante ver la reacción de los niños en la casa, observar si están ausentes o un poco pensativos, debemos ponerles atención en cómo actúan cotidianamente para darte cuenta si tu hijo o nieto está pasando por una depresión o tristeza, y preguntarle”, dijo Angélica Salazar Rivera.

Es crucial que el hijo o hija le tenga confianza a sus padres para poder acercarse y tratar el tema, aseguró, también, si el niño es agresivo en las acciones que desempeña o en cómo se dirige con las personas con las que normalmente convive, es un factor para cuestionar si el menor puede ser quien ejerce violencia en contra de sus compañeros.

Hay que fijarnos si nuestros hijos están más retraídos de lo que normalmente son, que no quiera salir de su cuarto o que no quiera ir a la escuela, el no querer asistir a clases tiene que tener siempre un motivo, por ahí deberíamos empezar y preguntarle por qué no quiere estar ahí”, mencionó Martha Acosta Rodríguez.