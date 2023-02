Estudiantes solicitan ampliar horario de atención a bibliotecas públicas

Tijuana BC.- Estudiantes universitarios solicitan a las bibliotecas públicas ampliar sus horarios de atención y que brinden más servicios para que puedan facilitar sus tareas.

“Deberían de tener horarios más amplios, de preferencia, de 24 horas, donde yo pueda salir y entrar cuando quiera, me gustaría venir a estudiar entre clases en lugares donde me sienta cómodo”, señaló Octavio Ceseña Chávez.

También, indicó que le gustaría que el acervo de libros fuera más amplio, además de géneros como los dramas, ficción y terror, desea encontrar contenido actualizado para la escuela, sobre todo para los universitarios, pues los libros son caros.

Normalmente, asisto a la biblioteca de la universidad, pero no hay tantos libros, si las bibliotecas municipales tuvieran un horario accesible para los que tenemos clases durante la mañana, asistiría todos los días, uno como estudiante necesita estos espacios”

Manifestó Sofía Isabel.

Disponer de más material

Asimismo, mencionó que deberían de disponer de más libros sobre su carrera, medicina, para evitar comprar nuevos, pues cada material cuesta alrededor de 700 pesos.

“No suelo asistir a las bibliotecas públicas, y las que conozco no están habilitadas para su uso, estaría bien que tuvieran más computadoras y una red accesible para todos, así realizaría mis tareas, aunque salgo de clases como a las seis, las bibliotecas las cierran temprano”, comentó Giselle Fernanda Vega.

Tiene tiempo libre entre sus clases, dijo Diego Reyes García, por lo que una opción para él sería ir a las bibliotecas a adelantar tareas, sin embargo, estas no se encuentran abiertas cuando lo necesita.

“Voy a estudiar a restaurantes o cafeterías por las noches, me espero a que no haya tráfico, pero siempre tengo que consumir para estar dentro, me evitaría ese gasto si las bibliotecas abrieran sus puertas más tiempo”, agregó.