Estudiantes desean usar falda en escuela de Tijuana

Tijuana, B.C.- Después de que el pasado viernes un grupo de alumnos se manifestaran externado el deseo por utilizar falda en la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en solidaridad con Alejandro, alumno que pedía poder vestir con falda, la polémica no ha parado. Pero la historia de este joven va más allá, contó a las cámaras de FRONTERA que busca igualdad para todos.

´Quiero libertad de expresión hacia todas las escuelas y que mis compañeros se sientan cómodos´, dijo Alejandro, Estudiante Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en alzar la voz para poder usar falda en las aulas escolares.

Lo hago por mi y los demás. El día jueves decidí usar falda porque a mi en lo personal me gusta y no mire el ¿Por qué no? La falda la compré en la institución´, contó.

Alejandro es de cabello oscuro, complexión delgada y con anteojos, tiene apenas 15 años, es originario de Tijuana y cursa el 2do año de preparatoria.

Te puede interesar: Identifican el cuerpo de joven desaparecida en Rosarito



Narró que decidió publicar en redes sociales que quería manifestarse.

´Yo publique en una página de Facebook que iba a organizar una manifestación y todos me estaban apoyando. Decidí hacerlo porque una prefecta me había dicho que no podía y que ocupaba permiso, yo me sentí discriminado y decidí hacer la manifestación ́

De acuerdo con el director del plantel, Carlos Eslava Carrillo, dijo que el tema ya se está analizando, y confirmó que desde el jueves por la noche ellos ya sabían de las intenciones de algunos alumnos de querer manifestarse.

´Tuvimos información acerca de que el jueves por la tarde algunos alumnos tenían la intención de manifestarse, y por supuesto que dejamos que fluyeran las cosas porque los alumnos estaban ejerciendo su derecho de libre expresión, aplaudimos el hecho de que fue de manera pacífica y respetuosa´

Te puede interesar: Acoso escolar no será tolerado por sector educativo

Respecto a las medidas que están tomando, señaló que antes de las vacaciones tendrán una consulta con la comunidad educativa.

"Haremos una consulta a la comunidad educativa, que involucre a los padres, madres de familia, a los alumnos, a los discentes en general y recojan las impresiones de los padres de familia y que se turnen a mi autoridad superior"

Los estudiantes que se unieron la semana pasada continúan expresando su apoyo para quienes deseen utilizar falda en lugar de pantalón.

´Me parece muy bien que los niños se expresen, que no se repriman, no es justo que las mujeres podamos usar pantalón y falda y ellos no si así lo desea, están en todo su derecho. Lo más seguro es que algunos no lo entiendan´, manifestó una estudiante en el sondeo estudiantil dentro de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

Te puede interesar: Dan de comer a animalitos de la calle

Deacuerdo con el reglamento escolar 2021-2022 de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, estipula que el estudiante varon debe portar: Pantalón normal de mezclilla de color azul a la cintura. Sin embargo los alumnos dejaron claro que es algo que esperan cambie.

́ Todos me están apoyando y no he recibido comentarios negativos, mis familiares también me apoyan, a los que nos ven quiero decirles que solo se vive una vez´, finalizó Alejandro.