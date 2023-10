Estudiantes de El Salvador desde TJ buscan mejorar su país

Tijuana, B.C.- Estudiantes de El Salvador desde Tijuana buscan mejorar la situación de su país para evitar que sus connacionales migren de manera forzada por la crisis de inseguridad y empleo.

Karla, Tifanny y Favio son alumnos de la Universidad Evangélica de El Salvador y están de intercambio académico en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana.

Platicaron que una de sus primeras experiencias en esta ciudad fue visitar el muro fronterizo de playas de Tijuana y conocer las historias de migrantes que lo brincan o cruzan para llegar a Estados Unidos de manera irregular, pero con el objetivo de tener mejores oportunidades vida.

Es algo bastante duro. Viví la experiencia en playas de Tijuana al estar frente al muro, eso es tan histórico. En mi opinión fue una sensación y sentimiento de estar aquí y saber que tantas personas, incluso salvadoreños, pasan ahí, tienen que dejar a su familia, pasan con sus hijos. Esos sentimientos son básicamente para buscar un mejor futuro, mejores oportunidades fuera de El Salvador. Al final estar cada persona que migra es para un propósito", relató Karla Albareno, de 21 años de edad.

Te puede interesar: Policiaca Tijuana: capturan a cinco con órdenes de aprehensión

Los tres jóvenes tienen el objetivo de ser cónsules o embajadores de El Salvador e impulsar políticas migratorias que protejan a sus comunidades.

"Me gusta bastante el derecho migratorio. estoy muy emocionado en intentar llevar mi currículo a alguna embajada o consulado. Me interesa mucho ayudar a la gente de mi país en otros países. Cuando hablamos de migración es un poco duro porque creo que cada país debería generar empleos para que no se cree toda esa migración forzada. Se deben crear oportunidades para que las personas no busquen o no se les cree la necesidad de irse para otros países a buscar algo mejor", dijo Favio Hernández, 21 años de edad.

En tanto, Tifanny Rodriguez, de 22 años de edad, comentó que sus compatriotas y ella eligieron viajar a Tijuana porque en El Salvador Tijuana destaca por ser una de las ciudades en donde hay personas de diferentes países que ya viven aquí o que se preparan para cruzar a Estados Unidos.

Dijo que al igual que en El Salvador, también se sabe de la violencia que existen en Tijuana, pero destaca más la calidez con la que se recibe a los extranjeros, así como su gastronomía y zonas turísticas como el Centro Cultural Tijuana y Avenida Revolución.

Asimismo, desde su país fue testigo, a través de las redes sociales y medios, de la llegada de las primeras caravanas de Centroamérica a finales 2018.

Te puede interesar: Rango de atención de población con obesidad en BC, es de 16 a 60 años

"Cuando llegué me remonté al pasado, muchos familiares cruzaron de ilegales y ahora gracias a Dios su situación es diferente, ya ellos están bien allá, pero tuvieron que pasar por cosas difíciles. Se siente nostalgia", dijo Tifanny.