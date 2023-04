Estudiante de UABC pide apoyo para costear estancias de investigación en la Universidad de San Diego

Tijuana, B.C.- Con el propósito de atender de manera profesional en un futuro cercano a las personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas, el joven José de Jesús Flores Figueroa pidió ayuda a la comunidad en general para costear los gastos de una instancia de investigación en la Universidad de California, en San Diego.

Es alumno destacado del séptimo semestre de la licenciatura en Actividad Física y Deportes de UABC, quien el año pasado cursó en la Universidad de Harvard.

Flores Figueroa mencionó que en esta ocasión desea ser parte del programa de investigación de la universidad sandieguina, mismo que fue creado por la doctora Olivia Graeve, originaria de Tijuana, para unir a la comunidad binacional a través de la ciencia.

“Es un proyecto valioso para mí porque va encaminado a lo que haré en un futuro, que es un posgrado, a mi me gusta mucho la investigación. Lo que yo quiero hacer es ayudar a la gente con enfermedades crónicas a mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, mediante intervenciones de actividad física”, explicó.

Aunque sus padres y las universidades lo apoyan con becas, José de Jesús necesita reunir tres mil dólares para aprovechar esta oportunidad.

De conseguirlos, iniciaría su estancia de investigación el 25 de junio y la terminaría el 11 de agosto del presente.

El alumno, de actualmente 21 años y quien en diciembre concluirá la licenciatura, también ha fortalecido su formación académica con el apoyo de la Universidad de Harvard, en donde ingresó a un curso virtual sobre liderazgo y comunicación.

Estas oportunidades están cambiando mi vida de manera positiva porque yo con los profesores de la universidad (UABC) con los que he trabajado es donde me di cuenta que quería dedicarme a la investigación, me di cuenta que es algo que disfruto y es mi pasión. El hecho de que me estén apoyando mucho aquí en mi facultad me motiva, me dan ganas de seguir adelante para en un futuro apoyar como lo hace la doctora Graeve”, expresó.