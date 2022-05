‘Estoy emocionado de jugar en Zonkeys’: Springs 

TIJUANA, BC.- Una de las caras nuevas que tiene Tijuana Zonkeys es Akeem Springs, quien llegó para el final de la primera vuelta, donde el tres veces campeón de Cibacopa México sacó la “escoba” ante Caballeros de Culiacán y Halcones de Ciudad Obregón.

“Estoy muy emocionado de haber llegado y de poder jugar, dado que investigué al equipo y me encantó su historia: es una franquicia ganadora”, reveló Akeem, quien en el más reciente partido de Tijuana Zonkeys jugó 24 minutos con 9 segundos.

“La energía es buena aquí. La afición está cargada de energía y tenemos claro que, si hacemos algunos ajustes, podemos ganar muchos más juegos. Esa sensación se transmite entre todos”, agregó.

El promedio de Akeem Springs

Akeem Springs tiene un promedio de juego por partido de 17 minutos con 25 segundos para 6.8 puntos, 1.5 rebotes y 0.5 asistencias.

“Me emociona ver a toda la gente que viene a ver un partido de baloncesto. Es un deporte tan influyente. Tiene un impacto grande en la comunidad. Ven a jugadores como modelos a seguir y eso es importante. Me aseguro de ser responsable y de no cometer malos actos para no dar un mal ejemplo a los niños. También me aseguro de tratar de dar un buen espectáculo para todas las personas que hacen el esfuerzo de pagar un boleto”, indicó.

“El baloncesto une a las personas por un bien común, sin importar de dónde son. El baloncesto significa mucho para mi”, concluyó.

Actualmente, Tijuana Zonkeys se encuentra en Guadalajara, donde este martes enfrentará a Astro de Jalisco, después regresará al Auditorio Zonkeys para jugar este viernes 6 y sábado 7 de mayo ante Ostioneros de Guaymas el 6 y 7 de mayo. Ambos cotejos a partir de las 19:30 horas.