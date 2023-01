Estalla conflicto entre vecinos del fraccionamiento Jardines de Chapultepec y la constructora Proyecto Chula Vista

Tijuana, B.C.- El conflicto entre vecinos del fraccionamiento Jardines de Chapultepec y la constructora Proyecto Chula Vista, que construye un fraccionamiento de 26 casas en la calle Hermosillo, estalló esta mañana luego de que trabajadores iniciaran la destrucción de un camellón para lograr un acceso a las viviendas en construcción.

Al lugar se apersonó el delegado municipal Centro, Hector Reginaldo Riveros e inspectores de la Dirección de Administración Urbana (DAU) municipal, quienes al solicitar los permisos necesarios, afirmaron, no eran suficientes para las trabajos que la empresa realizaba, incluyendo la destrucción del camellón y el intento de trasplante de árboles, por lo que suspendieron la autorización de construcción.

Por su parte, el responsable de la obra de Proyecto Chula Vista, quien no se identificó, mostró en formato digital un proyecto aprobado por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana en el que, efectivamente, no aparece contemplado la modificación de la vía pública, es decir, la remoción del camellón en cuestión.

Documentos

Al ser cuestionado sobre esto, el representante de la empresa constructora señaló que dicha autorización se encuentra en otros anexos al proyecto aprobado, sin embargo, dijo no tener consigo dichos documentos; al mismo tiempo, respondió que por motivos de seguridad, como posible intentos de extorsión, no tiene consigo los permisos municipales en formato físico.

El conflicto entre vecinos y la empresa se agravó aún más debido a que la mañana del sábado los trabajadores se preparaban a colar con concreto y el delegado municipal colocó su vehículo oficial a la entrada de la obra para evitar que continuarán los trabajos y el acceso de maquinaria.

No es la primera vez que el proyecto que lleva por nombre Puerta Chapultepec causa molestias entre los vecinos, pues acusaron que el ruido de los trabajos, el tráfico vehicular por los movimientos de maquinaria y la falta de socialización entre los habitantes sumó para que ambas partes terminarán por enfrentarse en mayores términos.

Esta semana, informaron los vecinos organizados, presentarán al Ayuntamiento y diversas dependencias una denuncia de los hechos firmada por decenas de habitantes que tienen más de 30 años residiendo en la zona, los mismos que los eucaliptos que Proyecto Chula Vista pretende remover.

