Está lista BC para tener gobernadora: Marina Ávila

TIJUANA, B.C.- Baja California está “ansioso” de tener a su primera mujer gobernadora, declaró la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien es una de las interesadas en participar como candidata por Morena en las próximas elecciones.

“Claro que esta lista Baja California para tener a la primera mujer gobernadora, es más yo creo que está ansioso por tener una mujer gobernadora”, declaró ayer a Periódico Frontera.

Medidas como la establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a que al menos 7 de las 15 candidaturas a Gobernador por cada partido deben de ser para mujeres, expuso, se deben a aquellos partidos que no las suelen tomar en cuenta.

La Edil mexicalense aseguró que los personajes políticos interesados en participar en las próxima encuesta de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura, no solo respetarán la decisión, sino apoyarán quien resulte el ganador.

SE REUNIÓ CON EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ¿CÓMO VE LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA ENTIDAD Y SOBRE TODO EN MEXICALI?

En tema de seguridad siempre habrá retos pendientes, estoy convencida de que tenemos que seguir trabajando en coordinación con todas las autoridades, municipales, estatales y federales.

Sin duda hay áreas de oportunidad muy grande, retos a los que nos estamos enfrentando como autoridad, combatir las causas que generan el delito, las causas que generan violencia, que generan adicciones, una gran parte de los delitos que se cometen tiene que ver con el tema de adicciones, en esa parte la coordinación es fundamental.

En Mexicali traemos la incidencia más baja de los últimos 10 años, sin embargo, reconocemos y no invisibilizamos los retos que tenemos por delante.

LOS POLICÍAS PIDEN MEJORES CONDICIONES, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS AGENTES MUNICIPALES EN MEXICALI Y QUÉ APOYOS HA HABIDO PARA ELLO?

Es totalmente legítima esta manifestación que hacen nuestros policías municipales, y Mexicali es el único municipio que ya tiene las mesas instaladas en el Estado, que vamos adelantados en los temas de seguridad social, de prestaciones, de jubilaciones de nuestros policías, incluso estamos haciéndole frente a la falta de pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social por pasadas administraciones.

Yo creo que no existe nada peor que dejar de pagar las cuotas ya sea el Issstecali o al IMSS, y lamentablemente las autoridades yo no sé bajo qué esquema dejan de hacer el pago de estas cuotas correspondientes, nosotros en cuanto llegamos y detectamos esta situación nos pusimos en contacto con el IMSS, ya llegamos a un convenio, en el cual se está haciendo el pago específico de las 165 demandas que hicieron los policías, pero además estamos trabajando por el resto de los policías municipales que se encuestan en esta situación, aunque no hubieran presentado esta demanda.

También estamos pagando el 100% de los casos de policías que han salido positivos a covid y nosotros como gobierno municipal, ya incluso por Cabildo se votó que en Mexicali se va pagar el 100%, nuestros policías municipales hoy en día están haciendo un gran trabajo no solamente por mantener la paz, la tranquilidad de las familias cachanillas sino también la salud del pueblo mexicalense.

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SE REAVIVÓ LA CONTROVERSIA ENTRE TIJUANA Y MEXICALI POR LA INICIATIVA DEL DIPUTADO BUJANDA QUE PROPONE QUE TIJUANA SEA LA CAPITAL Y NO MEXICALI ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE ESTA PROPUESTA?

Es una iniciativa perversa que lo único que promueve es la división entre nosotros y en estos momentos los bajacalifornianos no ocupamos divisiones, necesitamos generar coincidencias, que tenemos muchísimas, los bajacalifornianos somos una gran sociedad, nos queremos mucho cada uno de los municipios, somos una sociedad muy integrada, muy unida.

A lo mejor el diputado necesita un poco de reflectores y que lamentable para obtenerlos tenga que utilizar la división entre los bajacalifornianos; cada municipio tiene muchos dotes y dones y muchas potencialidades, no tenemos que caer en ese tipo de propuestas, la capital es Mexicali y los bajacalifornianos amamos a nuestra capital y lo vamos a defender.

¿CÓMO FUE PARA USTED PADECER EL COVID? ¿TUVO MIEDO? ¿FAMILIARES CERCANOS SE CONTAGIARON?

El Covid-19 es una lección de humildad que nos han dado a toda la humanidad, es una enfermedad que los mismos científicos, los epidemiológicos más importantes del mundo no han logrado entender en su totalidad, como a algunas personas nos pasa como una simple gripa, yo me incluyo, y como para otras personas han perdido la vida.

En lo personal había días en que me sentía culpable de sentirme tan bien teniendo covid, sabiendo que había tanta gente en los hospitales luchando, que había personas que habían perdido un integrante de su familia, cuando mi mayor malestar fue la fiebre, entonces me preocupe mucho, lo primero que pasa cuando te dicen que eres positivo a covid es que te asustas ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mis papas? Bueno mandar a aislar a todos, hacerle la prueba a todos, mi mamá también resultó positiva, totalmente asintomática.

Yo pensaba en todas aquellas personas que no se hacen la prueba covid, debemos de utilizar el cubre bocas, de cuidarnos, mantener la sana distancia.

MEXICALI ACTUALMENTE ES EL MUNICIPIO DE BC CON MAYOR NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE COVID, ¿TIENE CONTEMPLADAS OTRAS MEDIDAS ANTE ESTA SITUACIÓN?

Si estamos contemplado distintas medidas, empezando evidentemente con los filtros sanitarios, tratar de reducir la movilidad, pero sobre todo la conciencia ciudadana, tenemos ya 8 meses conviviendo con el virus, creo que ya todos sabemos qué sí y qué no debemos de hacer.

En 8 meses un bebé nace, le salen los dientes, aprende a gatear, a comer papilla, algunos incluso comienzan a dar sus primeros pasitos, si un bebé puede hacer esto yo creo que nosotros como adultos podemos perfectamente entender que si y que no debemos hacer, entonces invitar a la población en general a que todos tenemos que poner de nuestra parte porque si queremos combatir al coronavirus tenemos que aplicar las medidas, no sabemos cuánto va terminar esto, entonces decir cierren todo ¿Por cuánto tiempo? Es bien importante que todos y todas hagamos lo que tenemos que hacer, nos cuidemos y que cuidemos a todos los demás, a nuestros seres queridos, que evitemos las fiestas, las reuniones, ahora con el tema de diciembre se vienen todas las posadas, pedirles por favor, ojala el año que entra ya podamos festejar con toda la familia reunida y no que lamentemos que queden sillas vacías en los hogares. Si tenemos contemplado endurecer ciertas medidas, vamos a empezar con los filtros sanitarios en la ciudad para reducir la movilidad, vamos a suprimir carriles, y vamos a seguir concientizando a la población.

Y ANTE MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS, ¿CÓMO APOYARÍAN A LOS EMPRESARIOS?

No habría apoyos suficientes para todos en caso de que cerramos, evidentemente es pagar la seguridad social de los empleados, pagar renta, luz, agua y demás, entonces si ha habido apoyos en el gobierno de Mexicali, incluso hemos estado fomentando espacios para la venta de productos de productores locales, hemos entregado apoyos económicos a familias vulnerables, a músicos y comerciantes ambulantes no les cobramos el permiso este año, además las canastas de alimentos que se han venido entregando con el apoyo del gobernador, Jaime Bonilla, ha sido un gran esfuerzo que se ha realizado por parte del gobierno, juntos hemos logrado entregar 700 mil canastas de alimento.

A los famosos paqueteros, a ellos los resguardamos inmediatamente y les llevamos directamente a sus hogares sus canastas de alimento, sus apoyos económicos, los estamos cuidando mucho, al ser un sector vulnerable.

ADEMÁS DE LA SEGURIDAD, ¿QUÉ OTROS TEMAS SON LAS PRIORIDADES DE LA REGIÓN? Y ¿QUÉ ESPERA DE LA PRÓXIMA VISITA DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?

Sin duda el tema de seguridad siempre creo que va ser prioritario, evidentemente el tema de salud también es un tema prioritario, más ahora, el tema del campo me parece que es un tema que se debe de seguir tratando, el tema del agua también es un tema muy importante que se tiene que ver, nuestros pescadores que están en una situación que requieren de una atención focalizada, que para eso viene también nuestro presidente, en el caso de Mexicali el tema de las tarifas eléctricas con los famosos recibos locos que es un tema que vamos a ver con que es un tema que vamos a ver con él.

CON LA DECISIÓN DEL INE DE QUE AL MENOS 7 DE LOS 15 CANDIDATOS A GOBERNADOR EN 2021 DEBEN SER MUJERES ¿ES TIEMPO DE QUE BAJA CALIFORNIA TENGA A SU PRIMERA GOBERNADORA?

Fíjate que me han hecho esa pregunta, hoy es la tercera vez que me la preguntan, y claro que esta lista Baja California para tener a la primera mujer gobernadora, es más creo que esta ansioso Baja California por tener una mujer gobernadora, y me parece que el INE está tomando ese tipo de acciones para aquellos partidos políticos que no toman en cuenta a sus mujeres y es muy triste porque de verdad hay muchos partidos que no las voltean a ver y nada más las voltean a ver cuando existen ese tipo de cuotas y las mandan a los estados perdedores; en el caso de Morena, de los 5 municipios, 3 están gobernados por mujeres, incluso aquí en Tijuana acaban de tener a la primera presidenta municipal, entonces es un partido que de manera natural apoya a las mujeres.

Mario Delgado, el presidente nacional, fue una de las promesas de campaña, apartidad en todo, el gobernador del Estado como dirigente estatal siempre impulsó a mujeres para puestos en toma de decisiones importantes, entonces yo consideró en el caso de Morena esto viene a refrendar lo que se ha venido haciendo en cuanto al tema de la participación política de la mujer.

QUÉ OPINA DE LAS DIFERENCIAS DEL GOBERNADOR Y EL ALCALDE DE TIJUANA Y LA ALCALDESA DE TECATE. ¿Y CÓMO ES SU RELACIÓN CON ÉL?

De lo que puedo opinar es de mi relación con el gobernador, que es una relación muy respetuosa, hay cariño, hay respeto y hay mucha comunicación y mucha coordinación; los resultados que se van a dar en los municipios tienen mucho que ver con esta relación con el Gobierno del Estado, mi relación con el gobernador siempre ha sido muy buena, muy respetuosa, muy coordinada.

CON UNA FRASE

Andrés Manuel López Obrador: Un hombre honesto

Jaime Bonilla: Un hombre sumamente trabajador y recto

Armando Ayala Robles: Gran amigo y muy buen alcalde

Arturo González Cruz: Alcalde de Tijuana

Mario Escobedo Carignan: Un gran secretario

Alejandra León: Senadora

Jorge Hank Rhon: Ingeniero y casinos

Héctor Osuna: Multicolor

Gustavo Sánchez: Ex alcalde

Jorge Ramos: Ex candidato al senado