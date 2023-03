Esperan migrantes conseguir mejores oportunidades de empleo en la ciudad

Tijuana, B.C.- Migrantes esperan conseguir mejores oportunidades de empleo en la ciudad, relatan que entre las cosas que más se les dificulta para comenzar a trabajar son los trámites como el RFC, y no residir en Tijuana.

“Estoy desempleada, pero cada vez veo más oportunidades, tengo CURP y eso lo facilita un poco, pero he encontrado empleos donde solicitan el trámite del SAT, el RFC, y no lo tengo, entonces no puedo aspirar a esos puestos porque la mayoría lo piden”, mencionó Elizabeth Flores.

La migrante de Guatemala piensa tramitar la clave de Registro Federal de Contribuyentes, sin embargo, le han comentado que no es tan sencillo, declaró, pero insistirá, pues desea trabajar en el área de cocina o como camarera, que le permita tener prestaciones de ley y un horario no excesivo, además de digno.

No ser de aquí de Tijuana complica todo, cuando pregunto por un empleo de transporte público, y mi licencia al ser de Michoacán, me dicen que aquí no sirve, me dicen que tengo que ser residente de aquí”, explicó Eduardo Rodríguez.

Tiene cinco días viviendo en un albergue, y a pesar de tener ganas de salir adelante trabajando en la ciudad, al ser de otro estado se le dificulta la tarea, agregó, quiere trabajar como carpintero, o bien, en labores del campo, sin embargo, no rechaza las oportunidades que se le podrían brindar.

Crecimiento en Tijuana

“No tengo un teléfono propio, y en todos los trabajos a los que voy a pedir trabajo me piden un número para que se comuniquen conmigo, pero no tengo, llegué hace 7 días a Tijuana”, dijo David Guzmán.

Busca un trabajo y mejores oportunidades de crecimiento en Tijuana, manifestó, viene de Guadalajara, y para poder sobrevivir en una ciudad que considera cara, ve necesario conseguir empleo lo más rápido posible.

“Tuve un problema en Guatemala y tuve que venir, estoy en busca de un empleo para poder crear una nueva vida en la frontera, conseguir uno requiere de paciencia, al venir de otro país tenemos que ordenar nuestros papeles, no es costoso, pero uno tiene que aprender”, señaló Alberto René Tupul.

Busca superarse y encontrar un trabajo que le haga sentirse satisfecho, añadió, con 21 años llegó a Tijuana, y a pesar de que su plan en un principio fue ir a Estados Unidos, la ciudad le ha gustado tanto que piensa quedarse.