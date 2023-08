Es un desafío para el gobierno el trabajo de un atlas de riesgo municipal: Colef

Tijuana, B.C.- Es un desafío para el gobierno el trabajo de un atlas de riesgo municipal, explicó Víctor Alejandro Espinoza, presidente del colegio de la Frontera Norte (Colef)

Es fundamental la actualización del atlas, es un trabajo que se tiene que hacer por la hidrografía de Tijuana, que es muy contraria al desarrollo de una ciudad como está por los cerros, acantilados y por lo mal que se ha construido”, declaró.

Subrayo que por el crecimiento de la mancha urbana de forma exponencial aumenta un riesgo, puesto que se desconoce en que partes construir.

“Con el atlas de riesgo actualizado tendríamos más información para tomar decisiones preventivas, aunque si hay avances importantes como alcantarillados que no existían en los 90”, rememoró.

Camino Vede

“También se sabría en qué zonas no se debe de construir de manera vertical o cuantos pisos soporta la tierra”, enfatizó.

Dijo que el socavón de Camino Vede puede ser por fuga de agua mal atendida, ya que si se denuncia anticipadamente se debe de reparar antes que sea un problema.

“La demanda de servicios y de acciones es cada vez mayor y en ocasiones las autoridades no se dan abasto o no priorizan, lo que ocasiona que no se atienda a tiempo”, concluyó.