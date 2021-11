Es octubre el mes con más asaltos en la calle en 2021

Tijuana BC.- Octubre es el mes en el que bajacalifornianos han sido víctimas de asaltos en la calle en lo que va de 2021, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cifras detallan que en octubre se cometieron 417 robos en la vía pública en Baja California, de los cuales 223 se reportaron en Tijuana, 121 en Mexicali, 32 en Ensenada, 20 en Tecate, 18 en Rosarito y 3 en San Quintín.

El acumulado de robos en la vía pública de enero a octubre de 2021 suma 3 mil 648 delitos, mientras que en el mismo periodo de 2020 sumaron 3 mil 174, lo que además representa un aumento de 15%. De este 2021 el mes con menos robos en la vía pública ha sido enero, cuando se cometieron 295 en la entidad.

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre Quintanar, declaró que el incremento de la inseguridad se debe a que los delincuentes ven esta su fuente de empleo para obtener dinero fácil.

Tratan de agarrarnos desprevenidos. Hay que tener mucho cuidado, no dejar cosas en los vehículos que llamen la atención, no traer mucho dinero en efectivo en la bolsa y no estar distraídos en los celulares”