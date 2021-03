Era María una abuela amorosa

Tijuana, BC.- La pandemia de Covid-19 hace un año apareció y ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo, Tijuana no ha sido la excepción, tal es el caso de la señora María Cecilia Ramírez.

A sus 79 años de edad, falleció tras luchar dos meses en el hospital contra el virus.

Su hija, Judith Sánchez Ramírez, comentó que su madre siempre será recordada como una mujer alegre, que le gustaba acudir a la iglesia cristiana de su colonia y ayudar a la gente.

“Si tenías un problema y estaba en sus manos ayudarte, ella lo hacía, no era egoísta”, comento.

“Le gustaba estar mucho con sus nietos, ella estaba enamorada de sus nietos”, destacó.

Judith narró que su mamá inició con una gripa leve a finales de noviembre del año pasado, sin embargo, para la noche del 29 de noviembre sintió que se ahogaba.

Le dio un té, le hizo una nebulización y le aplicó un ungüento en el pecho, debido a que desconocían que tenía Covid-19.

“Me decía no puedo respirar... esa noche ya no pudo dormir, ese lunes la ingresamos a la Clínica 33 -del IMSS-, le hacen un estudio de Covid, una radiografía y una placa”, comentó.

No solamente confirmaron que era positiva a Covid-19, también tenía pulmonía, por lo que fue necesario su traslado a la Clínica 1, en donde estuvo tres días en urgencias.

Ahí fue cuando inició el “calvario” para su familia, debido a que les informaron que si mamá no mejoraba en 72 horas tendría que ser intubada, situación que les preocupaba, pero también les decían que le estaba echando muchas ganas.

“Hablábamos con ella, nos decía que se quería salir, que no la atendían, que no le daban de comer, nosotros creíamos que era una forma de como presionarnos para que nosotros la sacáramos”, mencionó.

Así estuvieron durante dos meses con la esperanza de que mejoraría, pero el 2 de febrero a la 13:13 horas les dieron la noticia que sus pulmones habían colapsado, perdiendo la batalla contra el coronavirus.

Cuando hablaban por teléfono, al principio les comentaba que se sentía muy mal y pedía que la llevaran a un hospital privado.

“La última vez que le hablé con ella me decía que se sentía bien, yo la escuché que estaba fuerte; ahí en el hospital le recordaban que tenía covid”, apuntó.

“La última vez ella me decía: ‘Si yo llego a salir de aquí, yo no sé quién me va cuidar’. Yo le decía madre tu no te preocupes porque yo siempre he estado contigo y yo te voy a cuidar aunque tenga que sacrificar a mi familia dejándolos en otro lugar”, expresó.

Judith pidió a la población cuidarte y proteger a sus seres queridos de este virus, sabe qué hay personas que no creen en el Covid-19, pero aseguró que es real por lo que a veces se enoja cuando ve a las personas sin el cubrebocas o mal puesto, ya que por su irresponsabilidad otras están falleciendo.