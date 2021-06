"Entregaré buenas cuentas": Jaime Bonilla Valdez

TIJUANA, B.C.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez reiteró que concluirá su mandato al frente de la administración estatal tal y como lo decidieron los bajacalifornianos, rindiendo su segundo y último informe, entregando buenas cuentas al pueblo a quien lo relevará en el cargo.

“El pueblo me eligió para que yo terminara del principio al final y no me voy a ir hasta que termine, les dije independientemente de los rumores y propósitos de los adversarios de confundir, yo me quedo todo mi término”, respondió.

Lo anterior, una vez de dar lectura a un comentario de una ciudadana- durante su transmisión en vivo- , en la cual lo felicitó por su gran desempeño al frente del gobierno estatal y lo conminó a continuar en el encargo.

Textualmente decía: “La oposición hablaba de usted un día y el otro también. Pero trabajo mata grilla y quedó demostrado que ser uno de los gobernadores mejor evaluado en el país y con la dimensión de los resultados obtenidos, lo voy a decir así, pone a una Baja California, a un hijo de la colonia libertad en la carrera presidencial del país.

Compartió la persona, además: “Ahí están los resultados cuando ¡el pueblo manda y el gobierno obedece!, un favor, concluya su periodo pues tenemos muchas tareas que continuar en Baja California…. Para usted una felicitación especial por el carro completo, su gestión al frente de la 4ta transformación en Baja California fue clave”.

A lo que el jefe del ejecutivo estatal agradeció las palabras, y reiteró “el pueblo pone y el pueblo quita, el ciudadano tiene un arma muy poderosa y es su credencial de elector, si el pueblo dice ya, pues ya, y si el pueblo dice estoy contento y me quiero quedar como está, quiero que sigan las cosas así, el pueblo lo va a decidir, es cuestión de oír a la ciudadanía… el pueblo es sabio”.

Reiteró que el gobierno que encabeza ha estado en las colonias oyendo a la gente y atendiendo peticiones en la medida de las posibilidades, lo cual fue pieza clave para que la gente volteara y pensara muy bien en querer continuar con este gobierno.