Entre aplausos despiden al profe Juan Enrique Moreno Aguirre

Tijuana BC.- Entre aplausos y felicitaciones fue despido el profesor Juan Enrique Moreno Aguirre al cumplir 26 años de impartir la clase de Educación Física en primarias, secundarias y universidades de Tijuana.

Sus últimos 10 años los dedicó a los estudiantes de la primaria Carmen Serdán, ubicada en la colonia Guaycura, en donde le dedicaron mensajes de agradecimiento en medio de una ceremonia especial.

Entendí que la Educación Física no sólo es jugar. A través del juego lúdico, didáctico, se enseña no solo los conocimientos del deporte sino valores, aptitudes, trato entre semejantes. Se enseña disciplina, se genera carácter"

Declaró Moreno Aguirre, de 60 años de edad.

Su vocación

Recordó que durante su niñez descubrió la vocación de ser docente, especialmente en el área del deporte, pues sus profesores también lo inspiraron.

El jubilado comentó que a pesar del paso de las generaciones la disponibilidad de los alumnos siempre estuvo presente en cada juego o actividad.

En ese sentido, presumió que quienes eran sus estudiantes ahora son sus colegas comprometidos en mejor el bienestar físico e intelectual de las nuevas generaciones.

"Le puedo presumir que me he encontrado a mis alumnos de primaria como colegas, me he dado cuenta que de alguna u otra manera nosotros como maestros tuvimos algo que ver para que nuestros alumnos siguieran nuestros caminos. Me tratan con gran aprecio como el que me expresaron desde niños", destacó el profe, también máster en Ciencias del Deporte del área de Biología.