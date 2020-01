Entregan a Bomberos donativo recaudado en redondeo

Tijuana.- El cuerpo de Bomberos Tijuana recibió un donativo de 500 mil pesos recaudado durante los redondeos en Calimax, ayer por la tarde.

El evento para entregar dicha cantidad de celebró en el estacionamiento de Calimax de Zona Río, con la presencia del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz y el presidente del patronato “Pro Bomberos”, Xavier Peniche.

El presidente del consejo de grupo Calimax, Ignacio Fimbres, aseguró que, si bien se han entregado donativos a diferentes causas sociales, el que se dio a Bomberos Tijuana tiene un significado especial por la labor que los elementos llevan a cabo diariamente.

“El beneficio de lo recaudado tiene hoy un particular, sensible y emotivo destinatario porque es para que llegue a las manos del honorable cuerpo de Bomberos de Tijuana; no alcanzaría todo un día para enumerar la inmensa tarea que cumplen a cabalidad”, explicó.

Fimbres añadió que la entrega fue posible gracias a las personas que optaron por redondear durante sus compras en las diferentes sucursales.

“Los redondeos en las cuentas finales de las compras siguen siendo muy efectivos, ayudando a los que más lo necesitan; es una manera positiva de cerrar círculos con toda la sociedad y recaudar de forma ordenada aquel dinero que parece poco”, detalló.

Tras recibir el cheque con el donativo, el director de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez, anunció que la mayor parte será destinada para comprar nuevo equipo de la división de Materiales Peligrosos.

“Algo en lo que nos hemos enfocado ahorita con el recurso que ha estado entrando por medio del patronato es fortalecer las divisiones; este recurso, o la gran parte, será para la División de Materiales Peligrosos, donde tenemos que renovar su equipamiento especial que ellos usan y el equipo de monitoreo”, explicó.

Sin embargo, mencionó Jiménez, una de las necesidades constantes dentro del cuerpo de Bomberos es la de adquirir equipo nuevo para todas las divisiones, porque cada uso representa desgaste en diferentes artículos.

“En bomberos siempre te hace falta equipamiento, al día a día de los servicios que llevamos el desgaste es muy grande, tanto en mangueras, herramienta manual, es lo que más nos faltaría”, comentó.