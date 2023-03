Enfrenta ciudadanía múltiples problemas derivados de las lluvias

Tijuana, B.C.- La infraestructura vial y el bajo flujo de transporte son de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía cuando llueve, mencionan que Tijuana, a pesar de las acciones preventivas, nunca está preparada para este fenómeno climático.

Usualmente, los problemas que más miro relacionados con la lluvia son los de transporte, los choques, accidentes, trasportes que se atrasan y no trabajan, y uno como peatón, se enfrenta a avenidas no aptas para el agua, muchos lugares suelen inundarse y no te permite moverte”, mencionó Tonatiuh Dimas Udave.