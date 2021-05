Enfermeros se mantienen firmes contra el Covid

Tijuana.- Aunque la pandemia del Covid-19 cumplió más de un año, el personal de enfermería del Hospital General de Tijuana (HGT) sigue comprometido con atender a los pacientes afectados por ese virus y otros padecimientos.

Hoy conmemoraron el Día Internacional de la Enfermería y reafirmaron su vocación, aunque cansados.

María Lorena Pérez Gutiérrez cumplió 27 años de ser enfermera en el HGT y 32 años de haber iniciado su carrera en Guadalajara.

“El hecho de servir me gustó muchísimo, se fue dando cada vez más, el atender a pacientes, escucharlos, conocer sus necesidades. Poco a poco se fue profesionalizando la carrera y actualmente es más valorada por otras profesiones”, declaró.

Pérez Gutiérrez es parte del área de Urgencias Adultos, desde donde atiende a pacientes Covid-19 desde que inició la emergencia sanitaria.

“Lo viví. De tener un espacio que para generalmente era para 8, exagerando 10 personas, llegamos a tener hasta 60 personas en el mismo lugar, fue increíble la necesidad de los pacientes con su oxigenación”, recordó.

La enfermera agregó que uno de los días más dolorosos para el personal del nosocomio fue atender a los colegas que fueron afectados por el coronavirus y que murieron. En su cuenta personal cuenta a por lo menos 10.

Asimismo, dijo que la tristeza la envolvió cuando tenía que informar a los familiares la muerte de sus seres queridos.

“Fue algo muy fuerte. Al principio, eran varios por días, sí nos afectó. Yo creo que ahorita todos estamos tomando nuestras medidas, en mi caso estoy atendiéndome con un sicólogo, porque sí fue algo fuerte: gente que no esperaba que se fuera no amanecía. Nos afectada más porque un día antes nos comunicábamos con sus familiares, les mandábamos fotos y al siguiente día no amanecían”, expresó.