Encabeza la banda D.R.I elenco musical en Tijuana

Tijuana, BC.- La legendaria banda estadounidense D.R.I, será la invitada especial en el tercer Dragón Rojo Fest que se realizará este 30 de septiembre en el recinto del Antiguo Cine Bujazán.

Esta presentación que realizará D.R.I. para el público de Tijuana, será como el arranque de su gira de 40 años de trayectoria musical, que también llevará por Estados Unidos en 19 fechas.

D.R.I se encuentra listo para cerrar este festival tijuanense luego de no tocar en esta ciudad desde el 2004, donde seguramente hará vibrar con sus rolas que harán viajar en el tiempo a sus seguidores thrasheros.

Variedad de géneros musicales

Los asistentes además podrán disfrutar de distintos géneros musicales como reggae, ska. black metal, thrash, heavy metal y death metal con la participación de doce bandas locales, nacionales e internacionales.

Las bandas participantes son: Hafid Hernadez, Cañamo, Mythraeum , Through The Oculus, Turbulencia Kaotica, Los Hijos Del Santo, Tyrian, Dies In The Sky, Sangre, Armagedon y D.R.I

Al detalle

-Banda fundada en 1982 en Houston, Texas del género crossover, thrash, hardcore, punk y cuenta con una discografía de 7 álbumes

-Sus integrantes son Kurt, vocal, Spike, guitarra, Rob, batería, Greg, bajo.

-Un evento presentado por Dragón Rojo Fest y Sonido Profesional La Rockola, apto para todas las edades, menores de 10 años no pagan boleto

-Primera banda sube al escenario a las 12:00 horas.