En riesgo inicio del ciclo escolar por falta de pago a los maestros

Ensenada, B.C.- El inicio de clases del 29 de agosto en educación básica podría estar en riesgo, debido a que los maestros interinos no han recibido su sueldo desde agosto del año pasado.

Así lo advirtió el coordinador estatal de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, quien dijo que hay mil profesores afectados, de ellos, 800 son de Tijuana, quienes tuvieron que conseguir un trabajo ajeno a la docencia para solventar sus gastos personales durante este periodo vacacional.

Aseguró que la deuda es de parte del gobierno federal y estatal, misma que asciende a los 100 millones de pesos.

Pacheco Peña indicó que si antes del 22 de agosto no se saldan los pagos pendientes, los trabajadores de la educación estatales ni federales se presentarán al Consejo Técnico Escolar y Taller de Formación Continua para Docentes, programada del 22 al 26 de agosto.

No arranca el ciclo escolar. Desafortunadamente no podemos hablar de una educación humanista si no hay una respuesta favorable para el magisterio, si no le han pagado a los maestros”, sostuvo.