En Tecate no hay gobernabilidad: Hernández Niebla

Tijuana, BC.- El Presidente del CCSP del Estado destaca que en poco más de un año han pasado tres directores de Seguridad Pública en el pueblo mágico; residentes aseguran que ya aprendieron a vivir en medio de la violencia.

A unos metros del callejón Libertad, ubicado en la Zona Centro, donde el miércoles por la tarde fue asesinado a tiros el regidor Alfonso Zacarías, el señor José Jiménez observa fijamente las cuatro barajas que sostiene.

“La gente ya se acostumbró a que pase esto, ya no hay otra lucha, no se puede hacer nada, no hay una mano dura contra la delincuencia que anda, sería la única forma”, comentó sin quitar la vista de sus naipes.

José acude diariamente al parque Miguel Hidalgo, localizado frente al Pa

lacio Municipal de Tecate, a jugar póker, y una muerte más, sin importar que sea un funcionario, lo ha dejado de impresionar.

“Hace unos tres días hubo una muerte y la gente como si nada, como si hubieras matado un perro, se necesita una persona con huevos para que ponga el freno”, añadió Enriqueta Pérez, mientras observa las partidas.

El hecho de que los ciudadanos de Tecate aprendieran a vivir entre la violencia era de esperarse y es que el asesinato del regidor de la comisión de Seguridad Pública, Alfonso Zacarías, no fue la primera de un funcionario público ni la primera en la zona centro.

En los primeros 35 días del 2021, Tecate, el denominado “Pueblo Mágico” de Baja California suma 43 muertes violentas.

Tan solo el 5 de enero, fueron localizados cinco cuerpos en el patio de una vivienda de la sección Cerro Azul de la colonia Nueva Hundú, señalada como una de las más afectadas por el crimen organizado.

Además, el pasado 24 de enero un elemento de la Guardia Nacional fue blanco de un ataque armado en la colonia Miguel Alemán, por el cual perdió la vida.

Las ejecuciones del 2021 han sido la continuación de lo que ocurre desde el año anterior, en el que la violencia alcanzó hasta a la Policía Municipal.

A finales de mayo de 2020, dos agentes de dicha corporación, Rosalba Santillán Esqueda y Pedro Ignacio González, comisionados como escoltas del director de Seguridad Ciudadana, fueron ejecutados a balazos mientras circulaban por la colonia El Refugio.

En los primeros días de febrero, el jefe de departamento de Responsabilidades de Sindicatura Municipal de Tecate, José Martínez, fue ultimado con arma de fuego frente a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en una de las zonas más céntricas del municipio.

“Llevan tres directores de Seguridad Pública en menos de dos años, poquito más de un año, simple y sencillamente no se ve una estrategia correcta; este tipo de delitos, que son del fuero común, dada la situación, la Fiscalía General de la República debe considerar la posibilidad de atraer el delito e investigarlo como un asunto de crimen organizado”, consideró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, Juan Manuel Hernández Niebla.

Violencia en aumento

Ramiro, quien labora como boleador de calzado en el parque Miguel Hidalgo, recordó que hace años una de las razones por las que decidió mudarse a Tecate fue la tranquilidad.

Sin embargo, apuntó, la calma ha desaparecido en años recientes, sin importar la zona en la que te encuentres.

“Esto es nuevo, que haya tantas muertes casi a diario en diferentes rumbos, eso no existía aquí, antes decíamos que aquí nos conocíamos todos, pero ya todo cambió, es muy diferente, parece que estuviéramos en las grandes metrópolis con tantas muertes”, manifestó.

José Jiménez arribó a Tecate proveniente de Jalisco en 1978; a 43 años de su llegada, la tranquilidad con la que se encontró ya no existe.

“Opino que está muy mal porque no hay una autoridad que ponga la mano, es la pura verdad, estamos en un pueblo sin ley; cuando yo llegué, estaba calmado, pero al poco tiempo se soltó la masacre, matan allá y acá”, mencionó.

La señora Rosa está obligada a salir de casa para recibir su tratamiento oncológico y al término del mismo acude al parque a tejer al menos una vez a la semana.

Si bien su rostro refleja tranquilidad, dijo estar conciente de que la seguridad no está garantizada en la ciudad.

“Hay muchas cosas que están pasando, ya no es la tranquilidad que teníamos antes, ahora ya en pleno día, plena mañana hacen sus destrozos la gente que anda matando”, lamentó.

Sin gobierno

La problemática de violencia en Tecate es una situación que se veía venir desde hace algunos meses según los estudios del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Hernández Niebla explicó que hechos violentos como el homicidio del regidor Zacarías, los escoltas del director del Seguridad y el jefe de departamento de Responsabilidades de Sindicatura Municipal de Tecate dejan en claro el mensaje del crimen organizado al gobierno.

“La ejecución de esta persona es un homicidio ciertamente de alto impacto, le manda un reto público a las autoridades tanto locales como estatales y federales en términos de lo que está pasando en materia de seguridad en Tecate”, enfatizó.

Más allá de las acciones que está llevando a cabo el gobierno municipal, agregó, la ola de violencia se debe a la falta de estrategias.

“Sencillamente no hay gobernabilidad, la alcaldesa está totalmente desbordada, existe el pleito entre municipio y estado, la fiscalía impuso orden hace tres semanas, pero los recursos están limitados y la violencia está esparcida en todo el estado; el mensaje es que el crimen organizado puede retar a la autoridad y que no pasa absolutamente nada”, explicó.

Los retos a la autoridad no pasan desapercibidos por la ciudadanía porque los delitos y los mensajes son cada vez más crudos.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, recalcó que la violencia es resultado de la falta de voluntad por parte de la alcaldesa, Zulema Adams, por atacar la problemática.

“Muy delicado esto porque no sé cómo se puede interpretar, si es un mensaje o si realmente hay una ruptura; pero todos sabemos el gran problema que tenemos en Tecate, una ‘desadministración’, la gente está muy desesperada”, afirmó.

El gobernador recordó que la Fiscalía General del Estado recomendó a un exmilitar para hacerse cargo de la seguridad y que fue la presidenta municipal quien decidió no aceptarlo.

“Hubo por ahí un conflicto de intereses unilateralmente, la alcaldesa lo dio de baja, cuando llegó el exmilitar le mataron a su secretario particular, es un pleito por el control de los diferentes cárteles en Tecate”, agregó.