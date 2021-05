En 'Los abismos' una niña asiste al derrumbe de su familia, revela autora en charla del Cecut

TIJUANA, B.C.- El diálogo entre la poeta tijuanense Iliana Hernández y la escritora colombiana Pilar Quintana, autora de la novela ganadora del Premio Alfaguara 2021, dotó de fluidez y frescura a la presentación de “Los abismos”, durante una sesión en línea trasmitida por el Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura.

Mediante un diálogo tejido a partir de las preguntas de la también pintora y traductora bajacaliforniana, Pilar Quintana habló de su percepción sobre la actual producción literaria hecha por mujeres y a la pregunta de si se puede hablar de una suerte de “boom latinoamericano” de plumas femeninas, la escritora colombiana respondió:

“He visto un cambio de paradigma, en 2003 cuando empecé a publicar había menos mujeres y un interés menor por las mujeres escritoras, pero ahora hay un interés mayor en todo el campo literario en general; me parece que está pasando algo [en la literatura escrita por mujeres] y lo celebro”.

“Me asombra muchísimo que lo que más he leído son mujeres”, precisó, “me sorprende, para bien, que últimamente las lecturas que me han trastornado y encantado son de mujeres”.

Pilar Quintana, premio La Mar de Letras 2010

Nacida en Cali en 1972, Pilar Quintana ganó el Premio La Mar de Letras 2010 en Cartagena, España, por su libro "Coleccionistas de polvos raros", mientras que en 2018 recibió el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por "La perra".

A los anteriores, la escritora sumó este año el Premio Alfaguara de Novela, lo que le ha permitido “ser leída por más gente, llegar a toda Latinoamérica y España, y que mis libros sean conocidos por más personas”.

Al hablar de su postura como feminista y cómo ésta se refleja en su obra, Quintana fue enfática al aclarar: “Mi campo de batalla feminista no son mis libros, ni las historias que escribo; mi lucha por hacer una reivindicación de género la hago en mi vida cotidiana, con mi familia y cuando peleo en el trabajo para que las mujeres tengamos condiciones iguales que los hombres”.

“Mi intención como escritora”, continuó la novelista colombiana, “es simplemente retratar la sociedad en la que me tocó vivir, una sociedad machista, misógina y patriarcal que le asigna roles a hombres y mujeres, pero no pretendo que los personajes de mis novelas o cuentos sean heroínas feministas”.

Busca demostrar papel de la mujer

“Los abismos” es un intento por demostrar que las mujeres no son sólo madres y que una mujer no tiene que estar conforme con serlo; que es por muchas otras cosas y no necesariamente por ser madre, que se va a realizar como mujer, sostuvo Quintana, quien reveló que con esta novela “también quiero enseñar a mi hijo a desacralizar el concepto de madre”.

Añadió que en la novela “hay una reflexión de que las madres no somos perfectas, que vamos a fallar, pero eso no hace mala a una madre, simplemente, como en cualquier otra actividad humana, nos equivocamos”.

Sobre la narradora de su novela, Claudia, una niña de 8 años, la autora caleña planteó: “Tendemos a idealizar la infancia y la vemos como un territorio de ensueño, lugar de la felicidad, donde éramos libres, cándidos y no teníamos responsabilidades ni oscuridad, y eso es completamente falso, creo que los niños son seres humanos complejos, como los adultos, y en ellos hay luz, pero también oscuridad, y en Claudia, desde las primeras páginas, empezamos a intuir que tiene una cierta oscuridad que está por despertar”.

Historia distinta

Afirmó que desde un principio se propuso “escribir una historia narrada desde el punto de vista de una niña que asiste a la desintegración de su familia” y que es testigo de la forma en que su madre intenta resolver su propia crisis.

Hay que tener en cuenta que la novela transcurre en los años 80, “cuando la enfermedad mental era un tabú” y Claudia, la niña protagonista y narradora, observa los dos medios por los que su madre “busca fugarse de su vida: uno es la aventura amorosa y el otro es el suicidio; tenemos entonces a una niña que empieza intuir que su madre está jugando con la idea del suicidio”, afirmó la autora, al reconocer que “no fue fácil conseguir esa voz narrativa”.

Causa “Los abismos” impacto

Tras el impacto que causó “Los abismos” en el panorama literario iberoamericano, la escritora colombiana dijo “estoy súper desbordada, con muchas ideas e la cabeza, como si me hubieran abierto una compuerta y saliera un caudal creativo que yo no sabía que tenía y en los últimos meses he sido muy productiva”.

Quintana reveló por último que considera a Gabriel García Márquez su padrino literario, ya que a los 14 años se sintió conmocionada por su novela “Crónica de una muerte anunciada”, y a partir de su lectura tomó una decisión trascendental: “esto es lo que quiero hacer en la vida, quiero escribir una historia que obsesione a alguien como me obsesionó a mí; la sigo leyendo en un taller de novela corta que doy y me sigue obsesionando como la primera vez, pese a que la he leído incontables veces”.

La presentación de “Los abismos” puede verse en el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=3qBKC9p1bis

