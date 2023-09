Empresas deben operar con sus permisos: Alcaldesa

Tijuana BC.- Todas las empresas y negocios que operen en la ciudad deben de contar con todos sus permisos de lo contrario serán sancionados por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.

La alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que la actual administración municipal es “dura” al momento de solicitar la documentación que todo establecimiento necesita para poder operar y así continuarán.

Más allá de endurecerlas, no somos laxos, es decir, yo no acepto por parte de amigos, empresarios o no, llamadas telefónicas en donde me digan, mira me falta este documento, pero mañana te lo llevo, entonces somos muy duros en la petición de requisitos y así vamos a seguir, realmente no hay margen para que no se cumplan los requisitos que deben de seguir”