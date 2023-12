Emprendedora hace esferas navideñas pintadas a mano con rostro de mascotas

Tijuana BC.- Adriana Aguirre, una emprendedora apasionada por la pintura, ha encontrado en la creación de esferas navideñas pintadas a mano un medio para fusionar su talento artístico con el amor por las mascotas.

Todo comenzó durante la pandemia cuando, tras la pérdida de Stitch, la mascota de la familia por 16 años, Adriana decidió crear un recuerdo especial para su padre, quien se encontraba afligido por la partida del fiel compañero.

Todo comenzó a finales de la pandemia, mi familia y yo perdimos a nuestro perrito que tenía 16 años con nosotros, mi papá estaba muy triste porque tenía un apego muy grande con él y se me ocurrió darle un detallito, con lo que mi papá lo recordara y pensé en un llaverito, y cuando se lo regale mis hermanas subieron la foto a sus redes sociales y se corrió la voz”

Recordó Adriana.

Maternidad y pasión

La joven emprendedora combina la maternidad con su pasión por la pintura, confesó que nunca había tomado cursos, hasta la universidad, donde se dio cuenta del talento que poseía.

“Yo soy mamá, mi niña tiene 4 años y todavía está en la etapa en la que quiere estar todo el día pegada a mi, entonces como trabajo en casa es de a veces tenerla encima de mí mientras pinto, hago mis pedidos, se me ha hecho dificil, pero me gusta y mi hija ve que yo lo disfruto y siento que le estoy pegando esa parte del gusto por la pintura, el arte y la danza porque yo bailo... Cuando inicie con las esferas solo eran para mi, pero igual las subí a redes y a las personas les gustaron y me comenzaron a pedir”, explicó.

Así lo que comenzó como un regalo lleno de amor se convirtió en un negocio para Adriana, quien hace arte con llaveros, fundas de celulares y esferas.

Instagram: adages.resin_art

Facebook: Adagios ResinArt