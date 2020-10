Tijuana, BC.- Una familiar de Edgar Flores Santos, que optó por identificarse únicamente como Etza, detalló que el trabajador del Consulado de Estados Unidos en Tijuana encontrado sin vida el jueves, era padre de familia ejemplar.

“Era biólogo, entró a trabajar a una empresa por la que se tuvo que trasladar a Tijuana, vivía en Chilpancingo. Tiene dos niños, su esposa y se tuvo que trasladar con su familia, tenía alrededor de seis meses en Tijuana”, manifestó.

En una de las últimas veces que conversaron, apuntó, Edgar le notificó que en pocos meses lo trasladarían a Michoacán, por lo que podría estar más cerca de sus seres queridos.

“También estaba en un proyecto de venta de café”, dijo.

A dos días de que se les informó del asesinato de Edgar, añadió Etza, la familia está en la incertidumbre porque siempre se caracterizó por sus valores o por ser muy querido por sus amistades.

“Era una persona bastante tranquila, me saca mucho de onda esto que está pasando porque él jamás era de pleitos, él iba de su casa a su trabajo, siempre promovía los valores, una persona ejemplar, la verdad, su sueño era ser biólogo y con mucho esfuerzo lo logró”, apuntó.

La prima aseguró que el día que Edgar dejó de contestar el teléfono, sus familiares temieron por su seguridad porque nunca se ausentó de su trabajo o responsabilidades.

“Yo le iba a marcar ayer por la mañana, le mandé mensajes, no me respondía, él no es de desaparecerse así, le marqué a su esposa y me dijo que no llegó a la casa, que estaba desaparecido desde ayer, se salía a trabajar en la tarde, el teléfono no lo constaba, no le entraban las llamadas y ya fue cuando iniciaron con el operativo”, expresó.

Investigación

El miércoles por la tarde, Edgar, quien laboraba en el departamento de Agricultura para el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Planes de Estados Unidos del Consulado, fue reportado como no localizado por su familia.

De acuerdo a la declaración de sus familiares, el padre de dos niños acudió a la zona Este de Tijuana a realizar labores de trampeo, sin embargo, dejó de contestar el teléfono y no se tuvieron noticias suyas.

Diferentes autoridades llevaron a cabo trabajos de búsqueda en la colonia Valle Redondo y por la tarde del jueves encontraron el automóvil en el que Edgar iba a bordo; posteriormente se informó el hallazgo de un cadáver con las características y vestimenta del hombre de 31 años, a unos metros del Cañón Chupa Cabras.

Ayer, la Fiscalía General del Estado informó que, tras realizarse la necropsia en Servicio Médico Forense, se confirmó que se trataba de Edgar y que el cuerpo presentó nueve lesiones provocadas por arma punzocortante en distintas zonas, incluida la cabeza.

El Servicio Médico Forense (Semefo) detalló que la causa de muerte fue laceración cerebral fractura de bóveda del cráneo por arma punzocortante.

El Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez Zamora, informó que se detuvo a dos sujetos en posesión de droga en los alrededores de donde fue localizado el cadáver y que podrían estar relacionados con el homicidio doloso.