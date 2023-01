Emasofía García: A la conquista del espacio

Para esta ingeniera aeroespacial egresada de la UABC, su sueño de convertirse en controladora de misiones espaciales, como en las películas que vio en su infancia, está por volverse realidad.

Con una amplia trayectoria en proyectos de ingeniería espacial como ‘rovers’, satélites y cohetes de alta potencia a nivel nacional e internacional, además de ser la primera mexicana en certificarse en la Tripoli High Power Rocketry, se abrieron las puertas a Emasofía hacia el mundo de las Ciencias Espaciales.

Una oportunidad que está usando para empoderar a los demás interesados en este campo; actualmente se prepara en la Agencia Espacial Europea.

¿Qué sientes al ser considerada una “máster” de la ingeniería aeroespacial?



“Me siento muy afortunada de poder compartir mi trayectoria, porque no sólo es llegar, sino también poder compartirlo con más personas interesadas”.

¿Qué significa para ti el ser la primera mujer mexicana en certificarse en cohetes de alta potencia por la Tripoli High Power Rocketry?



“Lo importante no sólo es ser la primera mujer mexicana en hacerlo, sino transmitir a las demás que pueden hacer todo lo que yo he hecho”.

¿Cómo llegó a ti el proyecto de Netflix “Neri Vela: espacio sin límites”?



“Al compartir publicaciones en mis redes, participar en competencias y talleres se dieron cuenta que por mi perfil, se me facilitaba expresarme bien públicamente y me hablaron de la universidad para proponerme que yo representara la parte de Ciencias Espaciales de nuestro estado”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Que México se convierta en una potencia en el sector, porque tenemos mucho talento, y que se empiece a colaborar con la fuerza juvenil que tiene la industria para no tener que irnos”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“La inteligencia no tiene género, la fuerza no tiene raza y los sueños no tienen límites”.

“Dormir bien es primordial para soñar, y si lo puedes soñar, lo puedes hacer”.

Síguela en Instagram: @this_is_nerdy

Highlights

Participó en la Spaceport America Cup.

Fundadora del Club de Investigación Universitario de Desarrollo en Sistemas Espaciales de la Universidad Autónoma de Baja California.

Pertenece al programa Women of Aeronautics & Astronautics.

Participó en la International Summer Space School Future Space Technologies and Experiments in Space.

Miembro de la International Aeronautical Federation.