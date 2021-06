PREP perfila a Monserrat Caballero como alcaldesa de Tijuana

TIJUANA, B.C.- La candidata a la Alcaldía de Tijuana por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Partido Verde), Monserrat Caballero Ramírez, expresó que las encuestas dictan que tiene la ventaja, pero que respetará los procesos jurídicos.

En conferencia de prensa realizada ayer por la noche, dieron a conocer que las encuestas de salida le dan una ventaja de al menos de 20 puntos en comparación del segundo lugar en la contienda por la presidencia municipal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ante los resultados preliminares, Monserrat Caballero mencionó que agradece la ventaja que le dan, pero esperará al conteo que se dará a el miércoles 9 de junio.

"Realmente me rebasó el resultado, ya que no teníamos en la boleta pues al Presidente, no teníamos al ingeniero Bonilla, entonces si me rebasó, fue sorpresivo, creo que la gente está decidida a cambiar Tijuana", manifestó

La violencia vivida hoy fue exhibida debido a que los medios de comunicación estaban al pendiente de los reportes, destacó la candidata.

"Tenemos un arduo trabajo que hacer, siempre platicamos que la seguridad es prioridad en lo que será nuestro gobierno, y sin duda, lo tenemos que hacer de la mano con los cuerpos policiacos", subrayó.

En su atención a medios, también adelanto que su equipo de trabajo será con gente profesional, y sobre todo de ética y moral probada.

Se trabajará en la dignificación del cuerpo policial, agregó Caballero Ramírez, hacerlos sentir que van de la mano, y también se señalarán los actos de corrupción.

La llamada

Montserrat Caballero manifestó que ya tuvo comunicación con Marina del Pilar Avila Olmeda, candidata de la misma coalición a la gubernatura, y fue para ponerse de acuerdo en su inicio de gobierno.

"Me siento con una responsabilidad muy grande, me siento contenta, sin embargo, no hay mucho tiempo para la celebración porque no es un logro de Montserrat, es un logro de Tijuana y yo represento a Tijuana", recalcó.

Al final de la conferencia de prensa, la candidata festejó con simpatizantes y banda en vivo a las afueras de un conocido hotel ubicado en el bulevar Agua Caliente.

Al ser cuestionada sobre su sentir al ser la primera mujer electa en Tijuana, respondió que es una responsabilidad muy grande ya que de hacer un buen trabajo, esto abrirá las puertas a otras mujeres.

“Si yo hago un buen trabajo abro las puertas para todas las mujeres que podrán venir detrás de mí, si yo hago un mal trabajo definitivamente dejó en mal a las mujeres, a los tijuanenses y la gente que venimos de otros estados”, indicó.

Reveló que una vez que reciba su constancia se dedicará a reconciliar a las fuerzas policíacas con los ciudadanos, los empresarios y deportistas, inclusive con sus contrincantes candidatos.

Resultados preliminares

De acuerdo al Programa de Resultados Preliminares del Instituto Estatal Electoral, con el 34 por ciento de las actas contabilizadas hasta las 00:30 horas de este lunes, Montserrat Caballero acumulaba 187 mil 749 votos, que le daban el 48 por ciento de la preferencia electoral.

El segundo lugar lo tenía Jorge Ramos, de la Alianza Va por Baja California, con el 28 por ciento de la preferencia.