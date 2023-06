Elección será transparente: Mario Delgado

Tijuana, BC.- De existir inconformidad con las encuestas que realizará Morena para elegir a la persona que los representará como candidato a la Presidencia de la República, los participantes podrán auditarlas.

En entrevista con Grupo Healy, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que existirá total transparencia en la selección de su candidato para evitar dudas de “mano negra” en el proceso.

En la actualidad la tecnología ayuda a tener mayor certeza sobre el día, lugar y la persona que respondió una encuesta, dijo, inclusive con el consentimiento de la persona de grabar su voz.

“Son 100% auditables las encuestas que hace Morena, a los participantes en las mismas les damos acceso a la base de datos para que las puedan auditar”, expresó.

Elecciones en Edomex y Coahuila

Recordó que en Coahuila y Estado de México, hubo participantes que pidieron auditar la base de datos, y se les permitió, por lo que harán lo mismo con los aspirantes a la candidatura presidencial.

Señaló que si existiera algún tipo de manipulación en las encuestas no tendrían buenos resultados, ya que actualmente han ganado 16 gubernaturas de 21 procesos electorales en los que han participado.

Semanas atrás fue ratificado para continuar al frente de Morena, ¿actualmente en qué trabajos está enfocado?

Terminamos ahora el proceso electoral de Coahuila y Estado de México, este domingo son las elecciones, y el lunes ya estamos de frente a la ruta del 2024, vamos a iniciar en todo el país un proceso de organización, por eso estamos aquí, para que independientemente de quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, encuentre un partido organizado, fortalecido, unido que garantice el triunfo.

Trascendió que el Presidente pidió a las “corcholatas” que hicieran acuerdo entre ellos, ¿cómo lograrlo?

Es a partir del compromiso con el proyecto, entender, tener conciencia de que estamos viviendo un proceso histórico, no es un gobierno más, es un gobierno que pretende regenerar la vida pública del país, lo ha logrado, pero que debe trascender a las siguientes generaciones para que efectivamente se vuelva un punto de inflexión en la historia de nuestro país, entonces visto en una perspectiva histórica, cualquier interés personal es un interés que debe de quedar en segundo plano, lo que importa es que siga adelante este proyecto.

¿Se ha acercado con los que han alzado la mano para ser posibles candidatos?

Tengo diálogo permanente con todos los aspirantes, tenemos una buena relación, les he pedido paciencia porque política es tiempo y ahora era el tiempo de poner toda nuestra atención, energías y fuerzas en donde había procesos electorales, una vez terminados los procesos electorales pues si vamos a dedicarnos a organizar este proceso con mucho diálogo, escuchándolos a ellos, sus inquietudes, tiene que haber mucha transparencia, tiene que haber mucha tolerancia con lo que ellos propongan para ponernos de acuerdo porque lo más importante aquí es preservar la unión y dejar que la gente decida, a través de las encuestas vamos a conocer la opinión de lo que la gente quiere, es la manera de asegurar que esto salga bien y sigamos adelante.

¿Cómo asegurar que las encuestas para elegir al candidato a la Presidencia sean confiables y que los resultados sean respetados por todos los interesados?

En este tema de las encuestas ya la tecnología te ayuda mucho, las encuestas ya no se hacen en papel, se hacen ahora en tabletas que te permiten ubicar de manera precisa la georreferenciación donde se levantó, el día y lugar, y cuando el encuestado lo permite pues hasta su voz grabada, entonces digamos que son 100% auditables las encuestas que hace Morena a los participantes en las mismas les damos acceso a la base de datos para que las puedan auditar.

En el caso de Coahuila y Estado de México un participante en Coahuila y otra en el Estado de México dijeron nosotros queremos auditar la base de datos, llegaron con sus actuarios, tienen acceso a todo, a las grabaciones y demás para que se vea que no hay mano negra, si manipuláramos las encuestas, si les metiéramos mano no tendríamos los resultados que hemos tenido, hemos ganado 16 gubernaturas de 21 procesos electorales en los que hemos participado, ¿por que? Porque dejamos que la gente decida porque cuando la gente decide la posibilidad de triunfo es mayor ya en el proceso electoral de quien resulte ganador en la encuesta.

El canciller Marcelo Ebrard recientemente estuvo en Baja California y reiteró su postura de pedir se retiren de sus cargos los interesados en participar, ¿qué opina al respecto?

En estricto sentido no estamos en una precampaña, porque para que hubiera precampaña los tiempos están establecidos en la ley, sería hasta la tercera semana de noviembre, nosotros vamos a llegar a esa fecha con el tema resuelto, ahora es un tema de encuestas también, creo que quienes aspiran tienen plataformas únicas como es la cancillería en el caso de Marcelo Ebrad, la jefatura de gobierno en el caso de Claudia Sheinbaum, la secretaría de gobernación en el caso de Adán Augusto, el senado de la república en el caso de Ricardo Monreal, son plataformas que permite que la gente te conozca y que conozca los resultados que tienes en el cargo actual que creo que es finalmente lo que va pesar en la evaluación que va hacer la gente y ese es el proceso de formación de opinión pública que se va haciendo a partir de la información que va teniendo la gente en el cargo que tienen actual.

El ex gobernador y ahora senador Jaime Bonilla, ha sido fuerte crítico del gobierno de la gobernadora Marina del Pilar, ¿qué opinión le merece?

Yo creo que no debemos dividir, él en su momento cuando fue gobernador le dimos todo el apoyo de parte del movimiento y vendrá el proceso del 2024 y si la gente nos ve divididos, nos ve pelando pues no es una buena señal y menos ahora, el ejemplo de Coahuila va ser fundamental de aquí para adelante, el PT decidió apoyar a alguien que participó en nuestra encuesta, quedó en tercer lugar, se inconformó, divide el PT, rompe el acuerdo que tenía con Morena para lanzarlo de manera individual, esta impidiendo que se consolide el voto del cambio entonces es muy mal precedente, afortunadamente el PT reaccionó y dijo no vamos a perdernos en el ego, en la vanidad, vamos con el proyecto y corrige el PT en el caso de Coahuila.

¿Cree que la salida de Jaime Bonilla de Morena para irse al PT les afecte?

No, nuestro movimiento no depende de personas, el movimiento tiene que ver con esta revolución de las conciencias del que habla el presidente de la república, la gente está muy politizada, la gente está muy informada, la gente sabe en dónde está la cuarta transformación, entonces el morenismo es muy fuerte y el obradorismo más aquí en Baja California.