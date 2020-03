El tránsito no para, Lorena Segoviano tampoco

Tijuana.- En un día en el que se vieron pocas mujeres en las calles, Lorena Segoviano, auxiliar de tránsito, arribó desde temprano a su lugar de trabajo para evitar que automóviles se metieran por lugares indebidos a la fila para ingresar a Estados Unidos.

Lorena fue uno de los pocos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, pese a que se les dio la disponibilidad de faltar como parte del Paro Nacional convocado ayer, decidió cumplir con sus responsabilidades.

Si bien apoya las manifestaciones y protestas en contra de los homicidios y desapariciones de mujeres, presentarse a trabajar representa su postura a favor de la igualdad.

“Estamos exigiendo igualdad y paz, entonces, para mi, no se me hace igualdad el cargarle la mano a mis compañeros sabiendo que va a ser necesario que vengamos a trabajar, se van a dar puntos en los que no van a poder cubrir y se les va a cargar la mano”, explicó.

Al igual que sus demás compañeras dentro del grupo de Auxiliares Viales y Policía Municipal, a Lorena se le dio la oportunidad de ausentarse sin tener afectaciones en su sueldo.

