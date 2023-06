El tiempo se detuvo cuando desapareció Erick, dicen sus padres

Tijuana, B.C.- 4 años han pasado desde que no se sabe nada de Erick Carrillo Alamo; cada primero de junio duele como si el reloj se hubiera detenido en su desaparición, así lo describe Perla Alamo, madre de Erick.

“Lo amo con todo mi corazón, siempre lo voy a esperar, no importa donde esté, hasta encontrarlo”, aseguró llorando,

Perla recordó la última vez que habló con su hijo

“Me acuerdo que iba a salir y me pregunto si se miraba guapo y yo le dije que sí, que se miraba muy guapo, me acuerdo que me dijo que me iba a ayudar a trabajar al otro día. Él venía del otro lado, tenía una semana aquí, no había salido y ese día que salió ya no regreso”, recordó entre lágrimas.

Eddy Carrillo, padre del joven desaparecido y fundador de la asociación internacional de búsqueda de personas desaparecidas convocó a una marcha pacífica, con el objetivo de hacer el llamado a las autoridades y que no olviden a su hijo. Con voz dura y fuerte hablo con Periódico FRONTERA.

“Cuando faltan días para navidad, para el día del padre, del cumpleaños de mi hijo o de su aniversario desaparecido me pongo muy mal, yo ahorita acabo de sufrir un golpe hace 15 días durante una búsqueda, estuve siete días fuera de actividades”, dijo Carrillo.

También enunció que es lamentable que desde su hijo las desapariciones van en aumento y nadie hace nada.

“Es lamentable que la desaparición de mi hijo fue en 2019 y sigue desapareciendo personas, ya no hay límite en edades, seco, no hay, por eso nos manifestamos para exigir a las autoridades que nos volteen a ver y a la fiscalía con el tema de Erick carrillo, él a sido relevante en el tema de desaparecidos e impulsor de personas desaparecidas y ha sido de los primeros desaparecidos que salimos a las calles a gritar”, manifestó Eddy.

De nacionalidad americana el joven de 19 años trabajaba en Estados Unidos donde juntaba dinero para construirle una casa a su mamá.

En mayo de 2019 volvió a Tijuana para pasar una semana con su mamá, ese fin de semana decidió salir de fiesta con sus amigos a un antro bar ubicado en el Dorado, colonia donde estaba el domicilio de su madre, pero nunca más volvió, una semana después de su desaparición encontraron su pasaporte en el mismo lugar, pero ni rastro de Erick.

“Hasta la fecha mi casa sigue igual, inconclusa, hemos comenzado a hacer realidad otro sueños que tenía mi hijo con sus hermanos como que terminaran la escuela, hay muchos sueños y hemos empezado a retomarlos por Erick”, contó la señora Alamo.

Ya han buscado hasta por debajo de las piedras, se han llevado a cabo cateos en distintos predios cercanos a donde desapareció, pero de acuerdo con Eddy las autoridades no tienen pistas sobre su paradero.

Hemos estado trabajando con la Fiscalía, se ha hecho un cateo muy grande por casi 35 días, un cateo muy grande que se logró hacer en el predio del Dorado recientemente y ha salido con resultados negativos y trabajamos para poder hacer cateos con la gente que acompañó ese día a Erick”.

“Se trabaja pero el gobierno al final no ha logrado encontrar nada, seguimos con lo mismo solo que hemos adquirido más experiencia en el tema de desaparecidos”, agregó Perla.

Ahora su madre y hermanos tuvieron que irse a otros estados por miedo y amenazas que han recibido.

“Tuvimos que irnos de la ciudad, que irnos a otros estados, al otro lado, porque la seguridad que hay aquí es fatal, no es sano ni seguro estar en Tijuana y las autoridades no hacen nada”, apuntó.

Por su parte Eddy junto con el colectivo han logrado encontrar a alrededor de mil personas desaparecidas con y sin vida, activismo que lo ha llevado a recibir amenazas y atentados contra su integridad.

“A nombre de Erick hemos logrado encontrar a más de mil personas con y sin vida en todo el país. He tenido amenazas por llamadas telefónicas, y hasta el grado de llegar que nos tiran balazos en Tijuana, en Michoacán y en Caborca Sonora porque se nos atravesó un carro. Ahorita tengo el mecanismo de protección federal y ahorita se han portado muy bien conmigo ”.

La lucha, la fe y la esperanza son constantes para esta familia que ve a las autoridades sin hacer nada, y mientras su hijo no aparece ellos salen a las calles a buscar, ayudando a otros que pasan por la misma situación y será hasta que encuentre a Erick Carrillo que Eddy se dejará el colectivo.

“Nosotros los invitamos a que hagan conciencia sobre lo que pasa con las personas desaparecidas y que los padres pongan atención y hagan prevención en escuelas”, pidió Eddy.

“Cuando desaparecio Erick hice una manda a la virgen de guadalupe por dos años que creo que ya se paso conmigo porque ya me mando dos años más que tiene mi hijo desaparecido pero estoy muy orgulloso de todo lo que he estado haciendo y seguiré luchando y el día que yo encuentre a mi hijo yo me retiro de esto, por eso tengo compañeros detrás de mí para que cuando yo me vaya ellos se queden”, declaró.

Más de 100 personas marcharon en lo que fue una protesta pacífica, integrantes del colectivo que han perdido algún familiar, aquellos que siguen buscando y voluntarios unidos y exigiendo la aparición de todos y todas; caminaron de la glorieta Cuauhtémoc al Monumento México y de regreso.