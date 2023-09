"El hecho de que la Suprema Corte tome esta decisión, no significa que tenga que realizarse el aborto": Arzobispo

Tijuana, B.C.- "El hecho de que la Suprema Corte tome esta decisión, no significa que tenga que realizarse el aborto", aseguró el Arzobispo Francisco Moreno Barrón.

El pasado miércoles, La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal, los ministros señalaron "que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal".

Es como un margen de ley para la actuación de las personas en sociedad, pero más allá de eso esta la voz de su propia consciencia, esta consciencia que todos tenemos, ojala fuera una consciencia bien formada, es la última norma de moralidad, afirmó Moreno Barrón.

Asistencia espiritual

El Arzobispo añadió que tenía entendido que esta legislación fue como un principio que debe tener acogida y comprobación de los diferentes estados en algunos ya existe y en otros no.

Me parece que esta situación no es una situación que tenga que en este momento debería polarizar a la sociedad, vivimos tiempos muy difíciles, donde es necesario encontrar los puntos particularmente que debemos unirnos para buscar el bien integral de nuestra sociedad", agregó.

Manifestó que cada quien tiene que enfrentar desde su propia consciencia esta responsabilidad frente a la vida y sobre todo frente a la vida de los que aún no nacen y que tienen derecho a existir.

Por otro lado recordó que se debe pensar en la madre por lo que la Iglesia no pide que se castigue a la mujer que aborta,

indicó que por el contrario, la iglesia no está para que castigue a la mujer si no que se le ayude a su condición particular para enfrentar primero el momento del embarazo y cuando se de el aborto asistir psicológicamente, espiritualmente de manera que esta no sufra como tantas mujeres han sufrido consecuencias fatales por haber cometido el aborto.