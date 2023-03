El cañonero venezolano ya se pone a punto junto a la constelación de estrellas de Toros de Tijuana

Tijuana BC.- En su carrera en el beisbol Renato Núñez debutó en Grandes Ligas con Atléticos de Oakland, jugó con Rangers de Texas, luego disparó 31 cuadrangulares con Orioles de Baltimore y bateó muy cerca de su paisano Miguel Cabrera con Tigres de Detroit.

También se dio la vuelta a Japón para alistarse con los Nippon Ham Figthers de Hokkaido y en Venezuela ha participado con Tigres de Aragua y Navegantes de Magallanes.

A todo ese recorrido habrá que agregarle ahora su incursión en la pretemporada de Toros de Tijuana en Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Carrera larga

Pareciera que estamos hablando de un jugador veterano y de carrera larga, sin embargo, el historial es de Renato Núñez, quien apenas cuenta con 28 años de edad, ya ha mostrado su talento en diferentes latitudes del planeta beisbolero.

El venezolano reportó el martes a la puesta a punto de Toros de Tijuana y buscará hacerse de un lugar en el roster definitivo, ya sea en la primera base, bateador designado o en la antesala.

“Estaba jugando en Venezuela y desde el principio de noviembre me contactaron de Toros de Tijuana, así que empecé a preguntar y me dijeron que era un equipo bastante bueno y competitivo que siempre busca ser de los mejores de la liga; eso me entusiasmo mucho y llegamos a un acuerdo en enero y aquí estamos”, comentó.

Grandes Ligas

En Grandes Ligas pasó partes de seis temporadas, entre las que destaca la del 2019, cuando le dio con rencor a la pelota para 31 tablazos y noventa carreras producidas, algo que podría replicar con Toros de Tijuana en 2023. En total fueron 56 sus batazos de vuelta entera en la “Gran Carpa”.

Para Renato Rafael Núñez será su primera incursión al beisbol mexicano y quedó complacido con sus primeras sesiones de pretemporada, ya que pudo comprobar que la organización fronteriza va en serio en busca del campeonato.

Hay muchísimo talento en la pretemporada y eso viene a confirmar lo competitivo que es este equipo, el deseo que tienen de ganar y es bueno estar en equipo así”

Agregó el cañonero nativo de Valencia, Venezuela.

Toros de Tijuana pondrá en marcha su temporada el 21 de abril con un duelo contra El Águila de Veracruz en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila y cuatro días después abrirán en casa cuando enfrenten a Algodoneros Unión Laguna en el estadio Chevron.

“No puedo esperar ya para ser testigo del día de apertura, me han dicho que este estadio se llena”, concluyó.

RENATO NÚÑEZ

Nombre: Renato Rafael Núñez

Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1994

Lugar de nacimiento: Valenzie, Venezuela

Posición: Tercera base y primera base

Batea: Derecho

Lanza: Derecho

Equipos MLB: Atléticos, Rangers, Orioles y Tigres

Equipos LMB: Toros