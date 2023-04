'El Umbral de Lilith' se presenta este jueves en el ICBC Tijuana

Tijuana, BC.- “El Umbral de Lilith” es una obra expresionista escrita y dirigida por Alan Márquez Lobato que se presenta este jueves en el Multiforo del Instituto de Cultura de Baja California a las 19:00 horas.

Desde su estreno, en el año 2016, Itzel García Lew ha dado vida a la obra en diversos espacios culturales, así como en el “Festival Estación Transbordo” (Tijuana, 2016), el “San Diego International Fringe Festival” (San Diego, CA 2017) y la "Muestra Estatal de Teatro (Tijuana, 2017).

Te puede interesar: Secretaría de Cultura presenta obras con identidad mexicana y regional

“Después de más de siete años de haber estrenado esta maravillosa puesta en escena, sobrevienen muchos cuestionamientos.

La vida de los personajes

Uno de ellos es ¿cuánto tiempo puedes dar vida a determinados personajes? Considero que en el teatro hay personajes que tienen una línea de tiempo, independientemente de la preparación y capacidad actoral, que no se deben romper tan fácilmente.” expresó García Lew.

"Ahora estoy segura que “El Umbral de Lilith” y el personaje son en esencia atemporales y universales. En escena podemos ver a una mujer con quien podemos empatizar, desde sus ilusiones hasta lo más profundo de su dolor. Podemos admirar la manera en que trata de buscar la verdad por más fuerte que ésta sea.”

Itzel García Lew es también actriz del monólogo “Saber a Mar”, dirigida por Márquez Lobato y la obra “Corresponsal. "Cosas que no necesitaba” escrita por el actor, director y dramaturgo Paco Mufote, estrenada en septiembre de 2022.

Te puede interesar: Secretaría de Cultura ofrecerá la charla ‘Video from Elsewhere’ en ICBC Tijuana

El personaje de Lilith

Sobre el personaje de “El Umbral de Lilith”, Itzel nos comparte: “La audiencia la escucha con sus oídos, la observa con su mirada, pero la siente desde su alma y busca entender desde las entrañas.

Ya no me cuestiono cuánto tiempo podré presentarla. Ahora busco llevarla a cada rincón donde me sea posible.”

“Que tanto mujeres como hombres sigamos buscando nuevos lenguajes que sean verdaderamente potentes y puedan cambiar a toda una generación.

Desde el más pequeño hasta el mayor. Que podamos reencontrarnos desde la ficción hasta algo que nos transforme a todos. Presentar a Lilith para mí es un grito de esperanza.”