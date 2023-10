El Arte de Alita Escobedo: Light Up

Tijuana BC.- Alejandra Escobedo, mejor conocida como Alita Escobedo, es una joven tijuanense artista que con su trabajo ha logrado presentarse en diferentes estados de México y del mundo. como en: Israel, Cuba, España, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Praga, entre otros.

Su arte ha sido parte de teatros y auditorios, Ahora en Tijuana, llega con Light Up, un espectáculo que busca concientizar sobre diferentes problemáticas en la sociedad.

Van a encontrar una experiencia de libertad, visual, con performance. La coreografía y la dirección de escena están a cargo de la artista tijuanense y coreógrafa Dulce Escobedo, el diseño sonoro está a cargo de Násmar Guzmán, muchísimo talento tijuanense. Van a encontrar un espacio seguro, una experiencia que vale la pena experimentar”

Explicó Alita Escobedo.

Amplia gama de temas

Este espectáculo aborda una amplia gama de temas, fomenta el diálogo, y sumerge a la audiencia en una experiencia sensorial que incita la reflexión sobre las problemáticas contemporáneas. Alita selecciona los lugares que marcaron su crecimiento en esta ciudad fronteriza.

“Soy originaria de la ciudad de Tijuana, el 80% de mi carrera ha sido fuera de esta ciudad, para mi Tijuana es una ciudad que me ha formado artísticamente, visualmente, socialmente y que me ha dado muchísimo, entonces este es un proyecto y una manera de hacer tributo a una ciudad que me hizo”, dijó Alita.

"Light Up" se apropia del espacio público como su lienzo para forjar entornos escénicos habitables, y arranca desde la realidad actual de la mujer como punto de partida. La luz, el arte de la danza y la música fusionados conformarán la atmósfera de tres impactantes experiencias, guiándonos hacia la revalorización de lo común en nuestras vidas.

“El proyecto consta de tres experiencias, la primera fue en la Torre Agua Caliente, la siguientes 19 de octubre a las 8pm en el callejon Juan Bosco, que esta ubicado en la calle sexta a un costado de Blanco y Negro, y la última es el 18 de noviermbre, en donde inicia o termina la patria en Playas de Tijuana, sobre la arena, a unos cuantos metros del muro fronterizo, y no te preocupes si no pudiste verlas todas, cada una tiene una historia distinta, no son de continuidad”, finalizó Escobedo.

Para saber un poco más de este proyecto, puedes seguirlos en Instagram: @escobedoalita