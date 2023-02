El 76% de los niños y adolescentes fueron deportados solos de EU a BC

Tijuana, B.C.- El 76% de las niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron deportados solos de Estados Unidos a Baja California, de acuerdo a los reportes de la Unidad Política Migratoria de 2022.

Los datos señalan que de enero a diciembre fueron repatriados 567 NNA, de ellos 431 no estaban acompañados por sus padres o familiares.

El regidor Edgar Montiel Velázquez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, declaró que es necesario que el gobierno de dicha nación establezca un control en las deportaciones y analice cada caso, especialmente el de los menores de edad, debido a que en sus comunidades pudieran peligrar.

Trata de personas

Este registro también ayudaría a que el Ayuntamiento prepare mejor los albergues para recibir a los connacionales con albergues y apoyos legales.

"No hay un método, no hay seguimiento estable en la deportación masiva sin control, me refiero a que no hay estadísticas de qué tipo de situaciones traen las personas, que tipo de problemas hay, si son de salud, si son legales”, declaró Montiel Velázquez.

Asimismo, dijo que es necesario proteger a los menores repatriados debido a que pudieran ser víctimas de las trata de personas y pocos se animarían a denunciar o desconocen que fueron víctimas de un delito.

Tristemente se ha observado que a veces el tema de la trata (de personas), de los secuestros exprés, porque confían en la buena fe de la persona que está aquí en Tijuana y a veces estas personas los usan en el tema de tráfico y son los que afectan a los familiares de Estados Unidos y a eso no se le puede dar seguimiento porque no hay raíz de origen, porque es un convenio entre esas mismas personas”, advirtió el regidor.

Por su parte, la regidora Marisol Hernández, presidenta de la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia, explicó que los NNA migran a Estados Unidos con la idea de trabajar y obtener dinero y el protocolo que se aplica cuando son deportados a México es canalizarlos al DIF estatal para que sean resguardados hasta dar con el paradero de sus padres o familiares.

“Si no vienen con un tutor hay que llevarlos al DIF estatal porque ellos son los responsables, pero desde la comisión hay que velar por su seguridad donde estén”, dijo la también presidenta de la Comisión Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud.