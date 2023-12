Egresados en odontología enfrentan dificultades en mercado laboral

Tijuana, BC.- Las dificultades que más externan los recién egresados de la carrera de odontología van relacionado a encontrar un empleo o la capacidad de poner un consultorio propio, comentó la presidenta del Colegio de Odontólogos de Tijuana.

Erika Cecilia Torres León refirió que la competencia para desempeñarse en este giro de las ciencias de la salud ha sido elevada en tiempos recientes, sin embargo consideró que no es impedimento para que los jóvenes puedan destacar.

Recordó que el número de profesionista dedicados a dar atención dental en el municipio incrementó considerablemente en los últimos 15 años, al grado de contabilizar a más de 8 mil odontólogos.

“Muchos hablan de que cuando salen no encuentran trabajo o que no pueden poner su consultorio porque es caro, o incluso que no se les da oportunidad porque son muy jóvenes”, comentó.

Es posible ingresar al campo laboral

La titular del Colegio de Odontólogos de Tijuana opinó que aún con esas potenciales dificultades, aquel estudiante o egresado que se ha preparado de manera adecuada y busca la forma de entrar al campo laboral puede lograrlo.

En cualquier profesión puedes pasar por eso, pero si en el camino empiezas a buscar tus oportunidades y si en el camino haces lo posible por prepararte bien, puedes tener un buen futuro”, complementó Torres León.

Hizo hincapié en que los jóvenes que se estén preparando en esta ciencia de la salud no solo pueden conformarse con lo aprendido en clase, sino en encontrar la manera de ejercer sus conocimientos en el campo real.

Vinculación con instituciones educativas

Desde el Colegio de Odontólogos de Tijuana, mencionó, se ha buscado vincular con diferentes instituciones educativas que tengan en sus planes la carrera de Odontología, tanto en los locales como algunos en Rosarito.

Asimismo, indicó que en los últimos meses se firmó un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico para poder desarrollar las habilidades, tanto de los miembros del colegio como todos aquellos que pertenezcan a la red de profesionistas.