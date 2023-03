Educación sobre violencia intrafamiliar, necearía para erradicarla

Tijuana, B.C.- Con el fin de erradicar la violencia intrafamiliar, la población ve necesario educación respecto al tema y la intervención de terapeutas o profesionales, así como mejor atención por parte de autoridades para apoyar a las víctimas.

“Para prevenir todo tipo de violencia, tiene que ver con la educación en casa, las personas aprenden de lo que ven en el hogar, y si tienen un entorno violento y grosero, puede que repliquen las conductas, si a los niños se les maltrata desde pequeños, crecerá con esa forma de crianza y lo replicarán con sus hijos”, mencionó Estefanía Talamantes.

Se tiene que poner un alto cuando se identifique cualquier situación de violencia dentro del hogar, y en cualquier ámbito, esto para que no continúe y no se vuelva una situación cotidiana, agregó.

Hace falta tener sanciones efectivas y que no se le cuestione tanto a la víctima, puede que la víctima si va a denunciar y no hay signos de que sufrió violencia, como golpes, pues no le van a creer, van a dudar de la situación, debería haber castigos contra los agresores y que no se siga normalizando la violencia dentro del hogar”, señaló Isabel Reyes.