Educación, clave para evitar que se violente intimidad sexual en redes sociales

TIJUANA.- La violencia en concepto de intimidad sexual persiste en Baja California y se ha extrapolado en los medios digitales, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti Noroeste).

Es un tema cultural, si no enseñamos a nuestros hijos que no se tomen una foto, no la compartan, que queda nada más es “entre tú y yo” habrá consecuencias “