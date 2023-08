Ebrard propone aumentar permisos y visas para EU

Tijuana BC.- El candidato de Morena, Marcelo Ebrard propuso aumentar permisos y visas para beneficio de la población en las ciudades fronterizas.

El candidato de Morena compartió que este año sería importante el crecimiento de estos permisos por el apoyo del presidente Biden durante la rueda de prensa en el evento de la develación de la placa “Un mundo sin muros” en el parque de la amistad de Playas de Tijuana..

No tienes la demografía de Estados Unidos para mantener el crecimiento económico, el principal competidor de Estados Unidos es China, no México y China tiene un problema demográfico mayor, casi no tienen nacimientos"