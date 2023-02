Divide a la población limitación de repertorio musical por parte del Ayuntamiento

Tijuana, B.C.- Hay opiniones divididas por parte de los tijuanenses ante la limitación del repertorio musical de artistas que buscan presentarse en la ciudad.

Durante un sondeo realizado en zona Río, se le preguntó a los ciudadanos su opinión acerca de la limitación del acceso a Tijuana a artistas que tengan, en su mayoría, canciones que hagan apología a la violencia.

Deben dejarlos ser, todos podemos escuchar lo que queramos, la gente debe de decidir si asiste o no a los conciertos, y los cantantes deben de ser libres de expresarse, de eso trata la música”, señaló Erick Garay De Anda.

La violencia es un problema que no se puede resolver de esa manera, añadió, en cuanto la libertad de música, o de artistas, está a favor, sin embargo, considera que debería de haber mejor control para evitar acontecimientos violentos.

“No estoy de acuerdo, el hecho de cantar no significa que apoyen estos actos. Simplemente, es una expresión, que los dejen cantar lo que quieran. A mí me gustan, y no soy delincuente, no he matado a nadie, y no consumo drogas”, expresó Socorro Pasillas Delgadillo.

Ola de violencia

No deberían limitarse las expresiones artísticas, es lamentable que ocurran situaciones que pongan en riesgo a los ciudadanos, mencionó Margarita Sarmiento Díaz, pero no es debido a los grupos que se presentan en Tijuana, la ola de violencia es generalizada.

“Deben de poner un alto, hoy en día corres peligro donde sea, no es necesario asistir a actos públicos. Deben de tomar medidas de manera general porque la violencia que se vive en la ciudad es alarmante”, agregó.

Por otra parte, Esther Hernández Villanueva, comentó estar de acuerdo con la limitación, pues la ciudad ya es peligrosa como para aceptar este tipo de canciones que generan conductas violentas.

“A mí me parece muy bien la prohibición, ponen en riesgo la seguridad de las personas, la situación de la violencia es preocupante, es riesgoso que vengan expositores de ese tipo de música, es muy riesgoso, deberían filtrar a estos cantantes”, manifestó Esmeralda Macias Cardona.