Disminución de pobreza no refleja la percepción de la ciudadanía: Economista

Tijuana, BC.- Los resultados de pobreza multidimensional en México no son un reflejo real de la percepción que tiene la población sobre el tema, señaló el economista y ex coordinador del Grupo 21 de Tijuana, Fausto Quintana González.

Los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) marcaron que Baja California es una de las entidades con menor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema.

La publicación de “Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022” señaló que Baja California tiene un porcentaje de población en situación de pobreza del 13.4%, por encima de entidades como Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

Pobreza extrema

Sobre el segmento en situación de pobreza extrema, la región se ubicó en la cuarta posición con un 1.3%, por detrás de Baja California Sur que tuvo un 0.8%, Nuevo León con un 1.1% y Colima con un 1.2%.

A nivel nacional, la Coneval indicó que entre 2018 y 2022 la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 millones a 46.8 millones de personas, es decir, de un 41.9% a un 36.3%.

Los resultados cuantitativos nos dicen que va bajando, pero la percepción nosotros mismos lo podemos ver, eso lo marca porque se incrementó el salario mínimo y va en función de esa variable como se considera que bajó la pobreza”, externó Quintana González.

Inflación y remuneración

El economista indicó que si se ve en comparación con la inflación, que aseveró se encuentra en un 9% a nivel general, la remuneración que percibe la población sigue sin alcanzarle para cubrir todas sus necesidades.

Puntualizó que no contar con servicios en generalidad, en salud con relación a los medicamentos, la carencia de estancias infantiles y el incremento de la gasolina impide reconocer que el panorama económico dejara de ser complicado.

“Sumemos que los productos básicos casi se han duplicado en sus precios, no alcanza el salario, no alcanza el sueldo”, manifestó el también ex coordinador del Grupo 21 de Tijuana.

Remesas

Quintana González apuntó que la necesidad apremiante de algunas familias, tanto en la entidad como en el interior de la República Mexicana, se ha logrado disminuir por la cantidad de remesas que ingresan al país.

“Esos recursos del exterior, principalmente de Estados Unidos, fortalecen a las familias, muchas de esas personas ya satisfacen sus necesidades básicas, pero debemos analizar profundamente qué tanto han apaleado la pobreza”, finalizó el economista.