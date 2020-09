Diseña cada pieza con amor

Tijuana, BC.- Para la diseñadora Mildred Barrios la contingencia del Covid-19 representó la oportunidad de retomar sus sueños para dar a conocer su marca ‘Suula’, una línea de productos ecológicos y artesanales.

Relató que el proyecto estuvo detenido durante una década, pero este año al renunciar a un trabajo formal vio la luz para convertirse en su propia jefa y generadora de ingresos.

“Tome la decisión de renunciar a ese trabajo porque no estaba a gusto ni conforme con ese trabajo”, expresó.

“Decidí enfocar toda mi energía y creatividad a un proyecto que siento que va de la mano para lo que quiero de este mundo y de esta humanidad”, agregó.

Barrios dijo que a la par de iniciar con su proyecto también lo hizo la pandemia del coronavirus, el cual provocó la suspensión de negocios no esenciales para la salud, como papelerías, retacerías y enseres domésticos.

Este fue el primer obstáculo que tuvo que superar, porque en los locales de esos giros es donde encontraba la materia prima para sus creaciones.

“Fue un poco ‘aventado’ de mi parte, fue como sacar de la crisis que existía a nivel mundial algo de ‘provecho’ para aportar algo. Fue un momento de esperanza para mí para sacar mi creación, pero también un poco frustrante”, relató.

“Las tiendas donde consigo los materiales estaban cerradas. Tenía que hacer pedidos por internet, mi máquina de coser ahí la conseguí, porque no había manera de encontrarlos”, añadió

El miedo rondó a Mildred Barrios durante su inicio como emprendedora, sobre todo por la cuestión económica personal y falta de seguridad médica.

“Sin trabajo sí me dio un poco de miedo porque mis ahorros ya se estaban acabando. Me dio miedo de emprender y más en medio de la pandemia, pero también esto le agrega algo de valor porque he sacrificado un poco de la seguridad económica por soltar una creación”, comentó.

Los detalles

En cada bolso que confecciona y pinta de manera artesanal lo hace pensando en alguna cualidad del cliente.

Y esto también le ha permitido abrirse puertas y conocer a más gente de quién inspirarse.

“La gente tiene una reacción linda y obviamente he tenido reacciones súper lindas y esto muy agradecida, porque empiezan a sentirse identificadas con el producto, con la creación. La cuestión ecológica también les importa porque no son materiales no son de procesos industriales”, señaló Mildred Barrios.

La diseñadora aconsejó a quienes también quieran ser emprendedores a ser disciplinados, pues durante esta etapa las jornadas laborales no tienen fin y hay que cumplir con los clientes, pese a las circunstancias.